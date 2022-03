Suzuki explore le domaine des voitures volantes avec SkyDrive

etvont collaborer dans le domaine desSkyDrive est une entreprise japonaise dont lessont déjà opérationnels. Les drones cargo de la société SkyDrive peuvent transporter des charges allant jusqu'à 30 kg. Ils sont utilisés sur des chantiers au Japon, principalement dans les zones montagneuses.La société est l'un des principaux acteurs engagésSkyDrive a mené avec succèsau Japon.L'entreprise travaille actuellement au développement d'une voiture SkyDrive a pour objectif de lancer unqui se déroulera à Osaka au Japon.L'entreprise SkyDrive souhaite également proposer ce service dans d'autres régions du Japon.SkyDrive et Suzuki commenceront à travailler sur de possible collaboration dans les domaines commerciaux et technologiques qui incluent la Recherche et Développement, la planification de la fabrication et les systèmes de production à grande échelle.Dans un premier temps, l'accent sera mis sur l'Inde, premier marché de Suzuki, avant un développement sur les marchés étrangers.Suzuki, dont la devise est « Développer des produits de haute valeur en se concentrant sur le client », est présent dansL'entreprise Suzuki a pour ambition deet enLe partenariat avec SkyDrive offrira à Suzuki des opportunités d' explorer le secteur de la voiture volante et potentiellement d'accroître l'activité de l'entreprise en matière de mobilité.Les voitures volantes ou eVTOL ( véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux) se caractérisent par leuret leur; technologies déjà développées dans l'industrie automobile.Au Japon, le Conseil public-privé pour la révolution de la mobilité aérienne (Council for Air Mobility Revolution) a été créé par l'état en 2018.Le but est d'aboutir à des services de taxi dans les zones urbaines, à des moyens de transport volants pour les îles éloignées et les zones montagneuses, et aux transports d'urgence.L'objectif concret formulé par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) est un démarrage des activités en 2023 et le déploiement à grande échelle en 2030.