La Tesla Model 3 en tête de l’étude J.D. Power 2022 des véhicules électriques de marques premium

Les clients deont classé laélectrique en tête de l'étude J.D. Power 2022 sur l'expérience client à bord des véhicules électriques de marques premium.Pour déterminer la satisfaction des clients et leur propension à racheter un véhicule électrique , J.D. Power a interrogé plus de 8 000 propriétaires de véhicules électriques américains sur des critères clés tels que le coût d'utilisation , l'autonomie de la batterie, l'expérience client, le design et l'agrément de conduite.La Tesla Model 3 devance la Tesla Model Y et la Tesla Model S.Tesla Model 3: 777 points sur 1000Tesla Model Y: 770 points sur 1000Tesla Model S: 756 points sur 1000 Audi e-tron: 718 points sur 1000: J.D. Power 2022 Electric Vehicle Experience Premium Battery Electric Vehicle