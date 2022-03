Le Kia Niro en tête de l’étude J.D. Power 2022 des véhicules électriques de marques généralistes

Les clients deont classé leen tête de l'étude J.D. Power 2022 sur l'expérience client à bord des véhicules électriques de marques généralistes.C'est la deuxième année consécutive que les clients de Kia élisent le Niro électrique meilleur véhicule électrique de marque généraliste en termes d'utilisation.Pour déterminer la satisfaction des clients et leur propension à racheter un véhicule électrique, J.D. Power a interrogé plus de 8 000 propriétaires de véhicules électriques américains sur des critères clés tels que le coût d'utilisation , l'autonomie de la batterie, l'expérience client, le design et l'agrément de conduite.Les conducteurs satisfaits ont salué le Niro électrique pour son coût d'utilisation, l'autonomie de sa batterie, son expérience client, son design et son agrément de conduite.Le Kia Niro électrique associe le style et l'habitabilité d'un crossover polyvalent à une autonomie de 455 km (en cycle mixte WLTP).Le Niro électrique est le plus vendu des trois motorisations Niro ( hybride , hybride rechargeable et électrique) et occupe une place de plus en plus importante au sein de la gamme Kia depuis son lancement en 2017.« Kia s'engage à proposer une gamme variée de véhicules offrant des services pratiques gages d'une excellente expérience d'utilisation », a déclaré Sean Yoon, Président et CEO de Kia North America. « Ces deux victoires consécutives dans l'étude 2022 de J.D. Power sur l'expérience client à bord des véhicules électriques viennent renforcer le leadership de Kia sachant que la marque prévoit de lancer plusieurs véhicules de tourisme, SUV et MPV électriques sur différents segments d'ici à 2027. Le nouveau EV6 a rejoint le Niro dans la gamme des véhicules électriques Kia, permettant à la marque d'atteindre des ventes records en février. »« Les véhicules électriques prennent une place de plus en plus importante dans le paysage automobile . Avec ce prix de la satisfaction client remporté par le Niro 100 % électrique pour la deuxième année consécutive, Kia démontre sa capacité à dépasser les attentes des clients véhicules électriques », a déclaré Brent Gruber, Directeur Senior, Industrie automobile mondiale chez J.D. Power.Kia Niro EV: 744 points sur 1000 Ford Mustang Mach-E: 741 points sur 1000 Leaf : 708 points sur 1000 Hyundai Kona EV: 692 points sur 1000Volkswagen ID.4: 692 points sur 1000 Chevrolet Bolt: 687 points sur 1000: J.D. Power 2022 Electric Vehicle Experience Mass Market Battery Electric Vehicle