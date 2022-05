Renault cède sa participation dans Avtovaz

quitte leLa marque au losange cède le contrôle d'Avtovaz (Lada) et sa filiale Russe.La participation de 67,69 % dans Avtovaz est cédée à Nami (l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs).Les parts de Renault dans Renault Russie (100 %) sont cédées à la ville de Moscou.La réalisation de ces transactions n'est soumise à aucune condition, et toutes les autorisations requises ont été obtenues.L'accord prévoit une option de rachat par Renault de sa participation dans Avtovaz, exerçable à certaines périodes au cours des 6 prochaines années.Une charge d'ajustement non cash correspondant à la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill consolidés du Groupe Renault en Russie sera enregistrée sur l'exercice 2022.Au 31 décembre 2021, cette charge s'élevait à. Les activités russes traitées comme activitésen application d'IFRS 5.« Aujourd'hui, nous avons pris une décision difficile mais nécessaire ; et nous faisons un choix responsable envers nos 45 000 salariés en Russie, tout en préservant la performance du Groupe et notre aptitude à revenir dans le pays à l'avenir, dans un contexte différent. J'ai confiance dans la capacité de Renault Group à accélérer encore sa transformation et à dépasser ses objectifs moyen-terme, » a déclaré Luca de Meo, CEO Renault Group.