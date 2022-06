Valeo est le premier déposant français de brevets dans le monde en 2020

s'est classé en tête des, avec 1 777 brevets publiés en un an en 2020, dont 46% en France, selon le classement publié par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) qui recense les premiers dépôts publiés auprès des principaux offices de brevets dans le monde.Valeo figure à la troisième place du classement 2021 des déposants de brevets en France, avec 721 brevets publiés.Les innovations de Valeo sont désormais protégées par un portefeuille de près de 35 000 brevets à travers le monde.Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo a déclaré : « Ce classement témoigne de la constance de l'effort d'innovation de Valeo, en particulier dans quatre domaines essentiels à la transformation de la mobilité : l'électrification, les aides à la conduite , l'éclairage et la réinvention de la vie à bord. Chaque jour, nos équipes trouvent de nouvelles solutions pour rendre la mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente. C'est dans l'ADN de Valeo de démocratiser des technologies de pointe pour les rendre accessibles au plus grand nombre. »Sur les 1777 brevets publiés, 46% l'ont été en France, 25% en Allemagne, 6% en Europe (hors France et Allemagne), 5% en Chine et 18% dans le reste du monde.En 2021, les brevets de Valeo ont notamment porté sur :- les, telles que les onduleurs (ou cerveaux des systèmes électriques), les convertisseurs DCDC et les chargeurs embarqués en 48V et en haute tension, les systèmes de transmission pour véhicules électriques , de refroidissement des batteries ou de chauffage de l'habitacle dédiés aux véhicules électriques, optimisant leur autonomie et enfin les solutions d'électrification pour les petites mobilités, comme les vélos à assistance électrique ;- les, avec notamment des systèmes de détection de vigilance du conducteur, des afficheurs tête-haute optimisés;- les technologies d'éclairage, en particulier celles de projection au sol et des solutions d'intégration complète face avant ;- les technologies permettant la réinvention de la vie à bord, avec notamment des technologies d'intégration de chauffage par panneaux radiants, des solutions pour l'amélioration de la qualité de l'air dans l'habitacle et des systèmes d'activations de fonctions intelligents.Valeo s'est par ailleurs classé, en avril, troisième déposant français de brevets à l'Office Européen des Brevets (OEB) pour l'année 2021, avec 500 brevets (41ème au classement).En 2021, l'effort de R&D de Valeo s'est élevé à 1,7 milliard d'euros, soit 12% du chiffre d'affaires première monte du Groupe.Valeo compte 64 centres de R&D à travers le monde et près de 20 000 ingénieurs R&D parmi ses plus de 103 000 collaborateurs.92% du chiffre d'affaires première monte du Groupe est généré par des technologies contribuant à la réduction des émissions de CO2 et à l'amélioration de la sécurité et 45% des commandes enregistrées par le Groupe (incluant Valeo Siemens eAutomotive), l'an dernier, ont porté sur des technologies qui n'existaient pas il y a trois ans.Valeo est leader mondial des solutions d'électrification de véhicules et des aides à la conduite. Un véhicule neuf sur trois dans le monde est équipé d'une technologie de Valeo permettant la réduction des émissions de CO2 et un véhicule neuf sur trois d'une de ses technologies d' assistance à la conduite