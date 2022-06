Le nouveau showroom Alfa Romeo est un espace minimaliste et technologique

À l' occasion du lancement commercial du SUV Tonale sur les principaux marchés européens, Alfa Romeo inaugure un nouveauchez son concessionnaire Stellantis &You Sales & Services de Milan.Premier showroom au monde à présenter la nouvelle identité de la marque italienne, le « flagship store »offre uneet mettra en avant les valeurs fondamentales et la vision du futur de la marque.Inspiré de matériaux intégrant des effets tactiles, l' espace minimaliste et technologique utilise le "rouge Alfa" distinctif pour évoquer les émotions liées à la marque.Avec un design moderne et linéaire, le flagship store Alfa Romeo combine harmonieusement les éléments qui le composent.À l'extérieur de la structure, les visiteurs sont accueillis par la traditionnelle écriture cursive, et à l'entrée, par un grand totem rouge réfléchissant, qui contribue conceptuellement à offrir une expérience voulue vibrante.Le visiteur se reflète dans l'objet qui représente les valeurs de la marque de la maison Alfa Romeo.L'espace présente l'historique "rouge Alfa" de la marque sportive italienne depuis 1910.La vivacité du rouge est associée à l'élégance du gris qui, dans ses gradations, exprime le positionnement premium de la marque et le haut niveau technologique de la gamme Alfa Romeo.Inspirés par la nature, les espaces intérieurs du showroom combinent des matériaux avec effets tactiles, des textures innovantes et des colorations rappelant le processus d'oxydation des matériaux.Le rouge devient une éclaboussure de magma entre les roches tandis que des LED rouge aux tons chauds éclairent les zones d'exposition.La beauté et la puissance de la nature s'intègrent à l'univers numérique et technologique.Une fois à l'intérieur, le visiteur est invité à vivre une expérience immersive en parcourant les différentes parties du showroom.Dans l'espace Lounge, il est possible de découvrir l'histoire de la marque en feuilletant des livres, en s'offrant des produits dérivés ou en se relaxant simplement au café.L'espace "Join the Tribe" est un portail vers l'avenir de la marque où il est possible de découvrir les prochaines sorties du Biscione.Le showroom est complété par un espace dédié à la vente et un autre dédié à l'après-vente.Francesco Calcara, Senior Vice President Global Marketing and Communication Alfa Romeo : « L'inauguration ici à Milan du tout premier flagship store à la nouvelle identité de marque est un moment crucial pour nous et une occasion d'inspirer le monde depuis l'Italie tout en restant fidèle à nos racines.Avec le nouveau Tonale, Alfa Romeo inaugure une révolution radicale vers une nouvelle ère connectée et électrifiée. Cette "métamorphose" ne s'applique pas seulement aux produits et à la technologie, mais redéfinit l'ensemble de l'expérience client, ce qui inclut la qualité de service et l'identité de la marque.Alfa Romeo veut offrir à ses clients des expériences immersives, profondes, partout où ils sont en contact avec la marque. Cela commence chez nos concessionnaires, où les clients pourront explorer l'ensemble de l'écosystème de la marque, au cœur d'une expérience d' achat premium. »