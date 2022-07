Jaguar porte la garantie à cinq ans ou 150 000 km sur la totalité de sa gamme

Toutes les Jaguar sont désormais livrées avec une garantie de cinq ans ou 150 000 km selon la première échéance

porte laselon la première échéance sur la totalité de sa gamme, y compris le Jaguar i-Pace électrique et les modèles hybrides rechargeables, dans toute l»Europe.Durant cinq ans, ou 150 000 km, selon la première échéance, Jaguar réparera ou remplacera les pièces défectueuses, en accord avec les règles de la garantie, pièces et main d»œuvre, gratuitement.L»introduction d»une garantie de 5 ans pour toutes les Jaguar constitue une étape vers l»excellence dans la qualité de service revendiquée par Jaguar. Elle offre une meilleure tranquillité d»esprit durant cinq ans aux propriétaires de Jaguar.Jaguar escompte que la garantie cinq ans ou 150 000 km aura unde tous les modèles Jaguar et une valeur résiduelle forte se traduit par des mensualités de leasing moins élevées." Cette prolongation de la garantie démontre que Jaguar a toute confiance en la qualité et la fiabilité de ses voitures . Ce changement est de nature à augmenter la valeur résiduelle de chaque Jaguar jusqu»à 2 %.” comment Ralf Sulzbach, Senior Project Manager Consulting à Autovista.De plus, Autovista Group voit les clients bénéficier “d»une valeur mieux connue et plus prédictible grâce à la réduction des coûts de suivi, puisque toutes les pièces potentielles ou en tout cas la plupart sont couvertes" ajoute Ralf Sulzbach.Cette décision de Jaguar en fait le premier constructeur d»automobiles de luxe à étendre sa garantie au-delà de la période habituelle de trois ans.