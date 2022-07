Le Cupra Garage in the City est conçu comme un espace expérientiel urbain

Le Cupra Garage in the City est un lieu d’exposition et d’échange privilégié pour la marque

Cupra et LS Group ouvrent undans l'enceinte de Paris la Défense Arena.Le Cupra Garage Urbain est conçu comme un lieu expérientiel pour découvrir l'ensemble de la gamme Cupra, ses valeurs et son univers.Le Cupra Garage in the City est un centre de découverte de la marque dans lequel sont exposées les derniers modèles et la gamme lifestyle Cupra comprenant les produits développés en collaboration avec les marques artisanales.Le showroom intégré Cupra de 300m2 peut accueillir jusqu'à quatre voitures parmi les modèles Cupra Formentor , Cupra Leon 5 portes, Cupra Leon Sportstourer, Cupra Ateca ou Cupra Born électrique.Il est équipé d'outils numériques permettant de configurer un véhicule avec l'accompagnement d'un Product Genius dédié et d'un Cupra Master.Une zone dédiée à la compétition automobile est présente dans le showroom ainsi qu'une sélection de produits racing incluant l'exposition des tenues officielles des pilotes de voitures électriques engagés dans les compétitions de voitures électriques Extreme E et FIA ETCR.Le showroom Cupra de Paris la Défense Arena présente également les accessoires lifestyle de la marque espagnole, tels que la ligne de sacs Trakatan, les lunettes de soleil L.G.R ou encore la collection de baskets Mikakus.L'espace de 300m2 est également un lieu de convivialité contemporain, construit dans une atmosphère moderne et sophistiquée.Le Cupra Garage Urbain est pensé comme un lieu de rencontre et de travail propice aux échanges inter-professionnels et inter-campus pour les entreprises et écoles d»études supérieures situées à La Défense.Le CUPRA Garage in the City proposera des espaces de co-working avec un accès gratuit au Wifi.Une salle de réunion sera mise à disposition des professionnels, mais aussi des étudiants présents dans les écoles des alentours.Un espace café sera intégré à l'intérieur du showroom et une terrasse sera disponible sur le parvis de Paris La Défense Arena.La concession Cupra LS Group est partenaire de l'équipe de rugby résidente de Paris La Défense Arena, le Racing 92. Un mur entier du showroom met en avant les joueurs de rugby qui composent l'équipe Altoséquanaise.Le Cupra Garage in the City est ouvert sans interruption de 10h00 à 19h30 du lundi au samedi dans le quartier d»affaires de la Défense. Cette situation géographique permet au Cupra Garage Urbain de la Défense de profiter du passage des centaines de milliers de salariés qui y travaillent tous les jours.