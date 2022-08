La marque Jeep arrête la production locale de véhicules en Chine

La marquemet un terme à la coentreprise créée en mars 2010 avec GAC GroupStellantis (propriétaire de la marque Jeep) va coopérer avec GAC Group pour un arrêt ordonné de la coentreprise locale qui a été déficitaire ces dernières années.L'absence de progrès constatés dans la mise en œuvre du plan pour que Stellantis prenne une part majoritaire dans la coentreprise a conduit GAC Group et Stellantis à entamer des discussions pour mettre fin à la coentreprise locale qui produit localement et distribue les produits Jeep en Chine.Jeep met en œuvre une approche baséeJeep continuera d'êtreL'arrêt ordonné de la production locale de Jeep en Chine et de la coentreprise locale avec GAC Group procéderont entraine une charge de dépréciation hors trésorerie d'environ 297 millions d'euros dans les résultats du premier semestre 2022 de Stellantis.