Genesis, Hyundai et Kia en tête de l'étude 2022 U.S. Tech Experience Index J.D. Power

Les(Genesis, Hyundai et Kia ) sont arrivées en tête de l', témoignant du niveau de technologies avancées de leurs gammes de produits.Reposant sur les réponses de(année-modèle 2022) interrogés après 90 jours d'utilisation, l'étude U.S. TXI (Tech Expérience) a analyséréparties dans quatre catégories : commodité, automatisation émergente, énergie et durabilité, et infodivertissement et connectivité. Cette étude mesure, sur une échelle de 1 000 points, l'efficacité avec laquelle chaque marque automobile commercialise ses technologies sur le marché., la marque de luxe de Hyundai Motor, a décrochépour ses technologies innovantes et est arrivée en tête de la catégorie des marques premium. Avec un indice d'innovation de 643, Genesis a décroché une victoire écrasante en obtenant 50 points de plus que la deuxième marque du classement.Genesis s'est adjugée la première place du classement général et de la catégorie des marques premium« Genesis est fière d'offrir à ses clients les technologies les plus avancées à travers sa gamme de véhicules maintes fois primés », a déclaré Claudia Marquez, COO de Genesis Motor Amérique du Nord. « Nous sommes ravis de voir que les résultats de cette étude récompensent notre engagement à mettre en œuvre des technologies destinées à améliorer l'expérience de conduite de nos clients. »Hyundai et Kia se sont classées respectivement première et deuxième de la catégorie des marques généralistes.a obtenu« Notre volonté d'offrir des solutions technologiques avancées à même de répondre aux besoins de nos clients se situe au cœur de nos stratégies de développement de nos produits et de formation de nos concessionnaires », a déclaré Ricky LAO, Directeur de la Planification Produit chez Hyundai Motor Amérique du Nord.« La clé consiste à proposer à un large éventail de clients des technologies à la fois innovantes et intuitives. Nous proposons également à nos clients des programmes complets de formation dans nos concessions afin de veiller à ce qu'ils bénéficient de la meilleure expérience possible avec leur véhicule. »« La marque Kia se réjouit au plus haut point de son excellent classement dans les études VDS (Vehicle Dependability Study) et APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) de J.D. Power, et le fait d'être reconnue comme l'une des marques les plus innovantes vient renforcer son statut de leader universel de l'industrie », a déclaré Steve Center, COO et Vice-Président exécutif de Kia Amérique.La « Profondeur du marché » et « l'Excellence d'exécution » se sont vu accorder la même importance dans le score final, prenant en compte à la fois la pénétration des technologies avancées dans la gamme d'un constructeur et l'évaluation par les consommateurs de la qualité de leur mise en œuvre.