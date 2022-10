Le concept de magasin Maserati exprime l'artisanat de luxe italien

ouvre son nouveauau cœur de Milan.Co-créé avec la firme de design d'expérience Eight, basée à New York, lede magasin de la marque au Trident exprime la puissance et les prouesses de la maison italienne dans l'artisanat de luxe italien.Le magasin de détail Maserati est unpermettant de façonner une voiture de sport de luxe sur mesure.À l'extérieur du magasin, l'attention est captée par une vitrine présentant un seul véhicule placé devant une toile de fond frappée du trident.À l'intérieur, les véhicules de sport sont présentésdans une galerie d'art plongée dans l'obscurité.Un espace comprend unservant de comptoir d'accueil et de configuration, complété par un bar proposant des boissons.Une palette de couleurs terreuses, évoquant les vieilles villes de la campagne italienne, est utilisée dans le show-room et est mise en valeur par les meubles et présentoirs développés par Cassina Custom Interiors.Des présentoirs muraux à l'éclairage tamisé présentent des panneaux de verre coulissants, révélant des enjoliveurs et des volants exposés comme des bijoux, ainsi qu'une sélection d'échantillons de cuir doux fabriqués à la main.Un configurateur numérique MXE 3D permet de vivre une expérience immersive avec la voiture Maserati filmée sur un grand écran.Le programme de personnalisation de la marque au Trident permet de concevoir des véhicules de sport uniques à partir d'une ardoise vierge et d'inclure un large éventail de caractéristiques de personnalisation, des couleurs et motifs extérieurs aux détails des surpiqûres multicolores du revêtement intérieur en cuir.Après Milan, Maserati va déployer son concept de magasin de détail à Hong Kong, Shanghai, Melbourne, Madrid et Berlin d'ici la fin de 2022, avec d'autres emplacements à travers le monde à venir en 2023, dont Los Angeles, Toronto, Londres et Tokyo.