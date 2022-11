Le nouveau crossover électrique de taille moyenne Ford utilisera de l'acier à faible émission de CO2

prévoit d'utiliser de l'pour la production de son nouveau crossover de taille moyenne électrique.Le crossover électrique de taille moyenne Ford sera construit au centre d'électrification de Cologne à partir de 2023.de la chaîne d'approvisionnement, automobile Ford a conclu des protocoles d'accord avec Tata Steel Nederland, Salzgitter Flachstahl et ThyssenKrupp Steel Europe pour la livraison d'acier à faible teneur en carbone pour ses futurs véhicules.Les trois entreprises sidérurgiques prévoient d'utiliser de l'hydrogène vert et des énergies renouvelables dans le processus de production de l'acier afin de réduire progressivement leur empreinte CO2.Ford franchit une étape vers la neutralité carbone en Europe d'ici à 2035.Ford s'est déjà engagé à utiliser 10 % d'acier neutre en carbone d'ici 2030 en rejoignant la coalition First Movers, une initiative mondiale du Forum économique mondial visant à exploiter le pouvoir d'achat et les chaînes d'approvisionnement pour créer des marchés précurseurs pour les technologies en matière d'énergie propre, plus tôt dans l'année.La réduction des émissions de CO2 dans la chaîne d'approvisionnement est un élément clé du plan de Ford visant à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de son empreinte européenne d'installations, de logistique et de fournisseurs d'ici 2035.Pour atteindre cet objectif, Ford analyse l'ensemble de la chaîne de valeur pour produire des véhicules hautement efficaces. Des mises à jour majeures de l'installation de production du centre d'électrification de Cologne, avec de nouvelles solutions d'efficacité énergétique, permettront d'économiser plus de 2 000 tonnes de CO2 et plus de 2 600 MWh d'énergie électrique par an."Nos clients, comme nous, veulent prendre soin de notre planète, et nous prenons les mesures nécessaires sur ce chemin, en fournissant les véhicules dont ils ont besoin pour apporter une contribution positive contre le changement climatique, produits de manière plus durable", a déclaré Sue Slaughter, directrice des achats, durabilité de la chaîne d'approvisionnement, Ford Motor Company. "Les améliorations au sein de notre chaîne d'approvisionnement sont essentielles, et grâce à l'utilisation d'un acier neutre en carbone, nous ferons un grand pas vers la réduction de l'empreinte CO2 de nos véhicules."