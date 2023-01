La garantie constructeur Mazda passe à 6 ans ou 150 000 kilomètres

Le constructeur automobile japonaislance uneCette garantie constructeur étendue concernede la gamme Mazda immatriculés à partir du 1er janvier de l'année 2023.La garantie 6 ans ou 150 000 Kilomètres Mazda remplace la garantie Mazda 3 ans ou 100 000 kilomètres qui était en place jusqu'au 31 décembre 2022.La mise en place de cette garantie 6 ans vise à renforcer la confiance de la clientèle danset à augmenter la fidélité des clients Mazda dans les ateliers de la marque japonaise.La garantie 6 ans Mazda constitue également un argument supplémentaire de première importance dans l'environnement de laEn parallèle de cette garantie renforcée de 6 ans, se trouve un panel d'autres garanties Mazda existantes qui demeurent inchangées:Garantie peinture et corrosion de surface : 3 ans kilométrage illimitéGarantie anti perforation : 12 ans kilométrage illimitéGarantie concernant les accessoires : 2 ansLa garantie batterie de traction du Mazda MX-30 bénéficie d'une couverture de garantie à 8 ans ou 160 000 kilomètres.La garantie batterie de traction de la Mazda2 Hybrid bénéficie d'une couverture de garantie à 6 ans ou 150 000 kilomètres.La couverture, les durées et modalités d'application de l'assistance Mazda sont inchangées à 3 ans ou 100 000 kilomètres.Au-delà de ces échéances à 3 ans ou 100 000 kilomètres, le programme « Mazda Assistance plus » est valable jusqu'aux 8 ans révolus du véhicule Mazda sous réserve que les opérations d'entretien annuelles du véhicule soient réalisées dans le réseau de réparateurs agréés Mazda en France Métropolitaine.