Les livraisons mondiales de véhicules électriques Tesla atteignent 1 313 851 unités en 2022

Les livraisons mondiales de véhicules électriques ont atteintLes livraisons mondiales de véhicules de Tesla onten 2022 par rapport au chiffre de 936 172 véhicules livrés en 2021.En 2020, l'entreprise américaine de véhicules électriques avait livré 499 550 véhicules sous différents modèles dans le monde.Les ventes mondiales de véhicules électriques Tesla ont bénéficié en 2022 duqui représentent(1 247 146 véhicules) des ventes de Tesla et de l'augmentation des capacités de production du constructeur américain de véhicules électriques.Les Model S et Model X représentent 66 705 véhicules sur l'année 2022.Tesla a continué à augmenter ses livraisons mondiales annuelles de véhicules électriques en 2022 malgré que l'industrie des véhicules électriques soit confrontée à des défis liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale, à des pénuries de semi-conducteurs et à la logistique liés à la pandémie de coronavirus en Chine.2022: 1 313 851 véhicules2021: 936 172 véhicules2020: 499 550 véhicules2019: 367 500 véhicules2018: 245 200 véhicules2017: 103 100 véhicules2016: 76 200 véhicules2015: 50 000 véhicules2014: 32 000 véhicules