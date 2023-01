Les ventes mondiales de Kia atteignent 2,9 millions d'unités en 2022

Les ventes mondiales deont atteint(2 903 619 véhicules) en 2022, enregistrant ainsi une hausse de 4,6% en glissement annuel.En Corée du Sud, les ventes de Kia ont atteint 541 068 unités (pour 535 016 véhicules en 2021).En 2022, les ventes de Kia sur les marchés hors Corée du Sud ont progressé de 5,4% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2 362 551 unités (pour 2 242 040 voitures en 2021).Par modèle, le SUV Kia Sportage se classe en tête des ventes de la marque coréenne au niveau mondial avec 452 068 unités vendues, suivi du SUV Kia Seltos avec 310 418 unités écoulées et le SUV Kia Sorento avec 222 570 unités.Kia a enregistré en 2022 une croissance de ses ventes globales grâce à l'efficacité de ses stratégies de gestion de chaîne d'approvisionnement dans un environnement compliqué et aux lancements réussis du Kia Niro et du Kia Seltos 2024.En outre, le Kia EV6 électrique a totalisé près de 80 000 unités vendues.Ventes en Corée du Sud: 541 068 (plus 1,1%)Ventes à l'étranger: 2 362 551 (plus 5,4%)Ventes mondiales: 2 903 619 (plus 4,6%)