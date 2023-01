Bugatti a livré 80 hypersportives dans le monde en 2022

Bugatti réalise une année 2022 record dans son histoire moderne

L'année 2022 constituedans l'histoire moderne de, depuis sa renaissance il y a 17 ans.La marque automobile de luxe française a livré sur les douze derniers mois un nombre inégalé de voitures hypersportives.Pas moins deBugatti ont rejoint leurs propriétaires , clients fidèles de la marque automobile française ou nouveaux clients, à travers le monde.L'Atelier dea montré son aptitude à construire et livrer des hypersportives à la pointe de la performance et de l'ingénierie durant l'année qui s'est écoulée.Parmi les 80 voitures assemblées à la main en 2022, il y avait notamment la 400ème Bugatti Chiron (seuls 100 exemplaires doivent encore être produits pour atteindre le contingent de 500 véhicules prévu initialement ) mais aussi les neuf dernières Chiron Super Sport 300 plus, les dix Centodieci, et les dernières Chiron et Chiron Sport dédiées au marché Européen.Cette année, l'Atelier de Molsheim aura livré un nombre et une diversité de modèles jamais connus.Le réseau international de la marque Bugatti s'est étendu en 2022.Bugatti a amorcé un virage en 2022 en passant de constructeur d'hypersportives à celui de marque de premier plan dans le secteur du luxe.Les nouveaux showrooms Bugatti intégraient, dès 2022, la nouvelle identité visuelle de la marque.D'autres ouvertures sont prévues pour 2023.