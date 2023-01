La marque Volkswagen dépasse les 4,5 millions de véhicules livrés dans le monde en 2022

a livrédans le monde en 2022.La marque allemande Volkswagen voit ses volumes de ventessur l'ensemble de l'année 2022 par rapport à 2021 dans un marché affecté par des contraintes qui pèsent sur la chaîne logistique.Volkswagen indique un carnet de commandes à un niveau particulièrement élevé.La marque allemande Volkswagen voit ses volumes de ventes baisser de 28,3% sur l'ensemble de l'année 2022 par rapport à 2019.La marque Volkswagen a livré 4,56 millions de véhicules particuliers en 2022, toutes motorisations confondues, pour 4,897 millions de véhicules particuliers en 2021, 5,33 millions en 2020, 6,28 en 2019, 6,24 millions en 2018, 6,23 millions en 2017, 5,99 millions en 2016, 5,82 millions en 2015 et 6,12 millions en 2014.Le segment des SUV est celui qui enregistre la plus forte croissance (plus 4 %).Lesreprésententdu nombre total de modèles livrés par Volkswagen.Aux États-Unis, plus de 80 % des livraisons Volkswagen relèvent de ce segment.En Europe, le T-Roc est le modèle le plus vendu sur le segment des SUV.Volkswagen a livré près de 330 000 modèles entièrement électriques (véhicules à batterie - BEV) dans le monde.Volkswagen enregistre une hausse des livraisons de ses modèles entièrement électriques de près de 24 % à l'échelle mondiale en 2022.En 2022, le modèlea été livré à quelque 170 000 exemplaires dans le monde.La Volkswagen ID.4 est le modèle électrique Volkswagen le plus vendu au monde.