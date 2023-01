Les ventes mondiales Mercedes atteignent 2 043 900 véhicules en 2022

Les ventes mondialesatteignentPar rapport à 2021 (2 093 476 véhicules), la marque à l'étoile voit ses volumesLe constructeur automobile premium de Stuttgart explique la légère baisse de volume des livraisons en 2022 par la crise d'approvisionnement des semi-constructeurs qui allongent les délais de livraisons, des difficultés logistiques et la crise sanitaire Covid-19.Les livraisons de modèles électrifiés (électriques BEV et hybrides rechargeables PHEV) Mercedes ont atteint 319 200 unités, soit une progression de 19% en glissement annuel.Les livraisons de Mercedes-Maybach progressent de 37% alors que celles de lasont en augmentation de 5% (90 000 unités).Leest le véhicule Mercedes le plus vendu en 2022 avec 342 900 unités vendues (plus 3%).Laa vu ses ventes progresser de 17% à 299 100 unités.Les livraisons de modèles électriques à batterie (électriques BEV) Mercedes ont atteint 117 800 unités, soit une progression de 124% en glissement annuel.Leest le véhicule électrique Mercedes le plus vendu en 2022 avec 33 100 unités (plus 43%), suivi par leavec 24 200 unités.Lea réalisé 12 600 ventes en 2022.Les ventes en Asie-Pacifique progressent de 1% à 987 800 véhicules.La Chine, marché impacté par les mesures anti-Covid19, est le premier marché de Mercedes avec 751 700 véhicules (en baisse de 1%).Les ventes Mercedes progressent en Corée du Sud à 80 000 unités (plus 7%), en Inde (plus 41%) et au Vietnam (plus 19%).En Europe, les ventes Mercedes s'élèvent à 635 100 véhicules (en hausse de 1%), dont 229 500 unités en Allemagne (en hausse de 8%).Les ventes en Amérique du Nord progressent de 3% à 327 000 unités, dont 286 800 véhicules aux Etats-Unis (en hausse de 4%).Les ventes dans le reste du monde sont en baisse de 27% suite à l'arrêt des livraisons sur le marché Russe. Les ventes Mercedes progressent de 34% en Afrique du Sud et de 21% en Turquie.Asie: 987 800dont Chine: 751 700Europe: 635 100dont Allemagne: 229 500Amérique du Nord:327 000dont Etats-Unis: 286 800Autres: 94 000Total: 2 043 900