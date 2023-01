Les ventes mondiales d'Audi atteignent 1 614 231 véhicules en 2022

Livraisons Audi Cumulées 2022 Livraisons Audi Cumulées 2021 Evolution 2022/2021 Monde 1,614,231 1,680,512 moins 3.9% Europe 624,498 617,048 plus 1.2% - Allemagne 214,678 180,883 plus 18.7% - Royaume-Uni 110,193 117,993 moins 6.6% - France 44,098 50,383 moins 12.5 % - Italie 55,889 55,005 moins 1.6 % - Espagne 35,245 34,767 plus 1.4 % Etats-Unis 186,875 196,038 moins 4.7 %

Mexique 9,905 9,465 plus 4.6 % Brésil 5,587 6,244 moins 10.5 % Chine Continentale et Hong Kong 642,548 701,289 moins 8.4 %

Les ventes mondialesdiminuent de 3,9% en 2022 pour atteindre(pour 1 680 512 véhicules en 2021, 1 692 773 véhicules en 2020 et 1 845 550 véhicules en 2019).Le volume total de livraison de 1,61 million estdu fait des goulots d'étranglement prolongés et des défis majeurs sur la chaîne logistique.Audi a battu les résultats de 2021 en Europe, en Allemagne et sur d'autres marchés clés.Audi a livré 118 196 modèles électriques en 2022 (Audi Q4 e-tron, Audi e-tron GT quattro et Audi e-tron), malgré un contexte difficile, soit 44% de véhicules électriques livrés par rapport à 2021.Outre les modèles tout électriques, l'A(plus 12,1%), l'(plus 8,0%) et l'(plus 2,7%) ont connu des augmentations en2022.Audi Sport a connu une augmentation de 15,6% par rapport à 2022 avec des livraisons de 45 515 voitures hautes performances Avec 624 498 voitures livrées en Europe, Audi a augmenté ses ventes de 1,2% par rapport à 2021.Les modèles tout électriques ont connu une demande accrue en Europe, en particulier l'Audi Q4 e-tron (plus 99,4%), l'Audi e-tron GT (plus 29,2%) et l'Audi e-tron (plus 8,5%).Au total, les ventes AudiLes ventes en Allemagne ont particulièrement contribué aux tendances positives en Europe (214 678 véhicules, en hausse de 18,7%).Le nombre total de véhicules livrés aux États-Unis a été de 186 875, en dessous de l'année précédente à -4,7%. Audi évoque des des goulots d'étranglement logistiques et d'approvisionnement.La demande de modèles Audi électriques a été plus élevée que jamais aux États-Unis en 2022 (16 177 ventes de véhicules électriques soit une augmentation de 47,3% par rapport à 2021).Audi a livré un total de 642 548 voitures en Chine, soit 8,4% de moins que l'année précédente. Audi évoque des goulots d'étranglement persistants de l'approvisionnement, en particulier pour les semi-conducteurs, ainsi que les limitations de production dues au COVID-19.Chez les concessionnaires, les contraintes causées par la pandémie de Covid se sont également fait sentir dans les showroom qui ont été fermés temporairement.Le nombre de modèles entièrement électriques livrés a augmenté de 9,8% en Chine.Audi a livré 160 310 voitures (en baisse de 3,5 %) sur les marchés à travers le monde. Audi évoque des défis de la chaîne d'approvisionnement, des goulots d'étranglement logistiques persistants et des crises géopolitiques. La société a réalisé une croissance significative, en particulier au Moyen-Orient (plus 47,9%), en Inde (plus 27,1%) et à Taïwan (plus 22,2%).La demande de modèles électriques sur les autres marchés à travers le monde a augmenté de 90,2%.