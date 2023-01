Skoda réalise des ventes annuelles mondiales de 731 300 véhicules en 2022

Livraisons 2022 Livraisons 2021 Variation 2022/2021 Europe de l'Ouest 377 000 véhicules 409 000 véhicules moins 7,8% Allemagne 134 300 véhicules 136 800 véhicules moins 1,8% Europe centrale 148 000 véhicules 164 100 véhicules moins 9,8% République Tchèque 71 200 véhicules 79 900 véhicules moins 11,0% Europe de l'Est (hors Russie) 31 600 véhicules 35 800 véhicules moins 11,9% Russie 18 300 véhicules 90 400 véhicules moins 79,8% Chine 44 600 véhicules 71 200 véhicules moins 37,4% Inde 51 900 véhicules 22 800 véhicules plus 127,7%

Reste du Monde 60 000 véhicules 85 000 véhicules moins 29,3% Total 731 300 véhicules 878 200 véhicules moins 16,7%

La marque tchèqueenregistre enla vente dedans le monde, dans un contexte difficile avec la pénurie continue de semi-conducteurs, la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnements, la hausse des prix de l'énergie et des matières premières et une incertitude géopolitique persistante.Le constructeur de Mladá Boleslav indique maintenir un carnet de commandes élevé.Par rapport aux 878 200 voitures livrées de l'année, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada BoleslavPar rapport aux 1 004 800 voitures livrées de l'année 2020, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav baissent de 27,3%.Par rapport aux 1 242 800 voitures livrées de l'année 2019, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav baissent de 41,1%.avec une baisse des ventes de 37,4%.En Russie, la marque tchèque affiche une chute de ses ventes de 79,8% suite à l'arrêt des ventes en mars 2023.(en hausse de 128%)L'reste le best-seller de Skoda, suivie par le SUV urbain Kamiq et le SUV de taille intermédiaire Kodiaq L'offensive électrique prend forme avec une demande pour l'en augmentation de 20%.En, Skoda a livré 377 000 véhicules en 2022, une baisse de 7,8% par rapport à 2021 (409 000 véhicules).En Allemagne, le premier marché de Skoda, le constructeur tchèque a livré 134 300 véhicules, une baisse de 1,8% (136 800 véhicules en 2021).En, Skoda a livré 148 000 véhicules en 2022 (en baisse de 9,8% par rapport à 2021).Le marché domestique de Skoda, la République Tchèque, a vu ses livraisons baisser de 11,0% avec 71 200 véhicules (79 900 véhicules en 2021).En, hors Russie, Skoda a livré 31 600 véhicules en 2022 (35 800 véhicules en 2021, en baisse de 11,9%.En Russie, la baisse est de 79,8% avec 18 300 livraisons en 2022 (90 400 livraisons en 2021).En, le constructeur tchèque a vu ses livraisons s'effondrer de 37,4% avec 44 600 unités (71 200 unités en 2021).En, la performance de Skoda est liée au lancement du Kushaq, un crossover développé et fabriqué localement. Avec 51 900 livraisons, l'exercice 2022 est supérieur de 127,7% à celui de 2021 (22 800 livraisons).Dans le reste du monde, le constructeur tchèque enregistre une baisse de ses livraisons de 29,3% en 2022 avec 60 000 unités (85 000 livraisons en 2021). Skoda Octavia (141 100 véhicules; en baisse de 29,7%) Skoda Kamiq (96 300 véhicules; en baisse de 20,3%) Skoda Kodiaq (94 500 véhicules; en baisse de 4,2%) Skoda Fabia (92 700 véhicules; en baisse de 6,5%) Skoda Karoq (87 700 véhicules; en baisse de 26,4%) Skoda Superb (60 800 véhicules; en baisse de 8,0%) Skoda Enyaq (53 700 véhicules; en hausse de 20,0%) véhicule vendu en Europe Skoda Scala (39 500 véhicules; en baisse de 17,9%)Skoda Kushaq (26 800 véhicules; en hausse de 110,2%) véhicule vendu en IndeSkoda Slavia (20 900) véhicule vendu en Inde Skoda Rapid (17 300 véhicules; en baisse de 72,8%) véhicule vendu en Chine et en Russie (jusqu'en mars 2022)