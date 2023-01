La marque sportive Cupra réalise 152 900 ventes au niveau mondial en 2022

La marque sportivea réalisé un volume de ventes devéhicules dans le monde en 2022.La marque sportive Cupra a connu uneen 2022 au cours d'une année marquée par une pénurie durable de l'approvisionnement de semi-conducteurs et d'autres pièces essentielles (79 300 véhicules dans le monde en 2021).Confrontée à une rupture de stock de pièces essentielles, Seat , plus rentables, plutôt que les modèles Seat.Las'est vendue à hauteur de. Le best-seller de Cupra représente 63,8 % des ventes de la marque.La, désormais le deuxième modèle le plus vendu de Cupra, a enregistréunités livrées.Les principaux marchés européens de Cupra sont l'Allemagne (58 400 unités, soit 89,9 % de plus qu'en 2021), le Royaume-Uni (14 400 unités, en hausse de 87,4 %), l'Espagne (13 600 unités, en hausse de 23,9 %), l'Italie (11 300 unités, en hausse de 83,9 %), la France (7 600 unités, en hausse de 86,5 %), l'Autriche (5 400 unités, en hausse de 157,6 %) et la Suisse (5 000 unités, en hausse de 38,3 %).Au niveau mondial, la marque Cupra a enregistré une hausse de ses ventes au Mexique (4 300 unités ; en hausse de 120,0 %), en Turquie (2 800 unités ; en hausse de 879,6 %) et en Israël (2 700 unités ; en hausse de 138,8 %).