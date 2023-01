La marque Alpine a réalisé 3 546 ventes dans le monde en 2022

Pour sa quatrième année pleine de commercialisation, l'enregistre(pour 2 659 ventes en 2021 et 1 527 ventes en 2020).Les immatriculations de l'Alpine A110 sur l'ensemble de l'année 2022.dont le volume de vente reste, et cela malgré l'engagement en sport automobile (motorsport et rallye) et une présence en F1 de la marque au A fléché.Outre la France (2 138 véhicules), les principaux marchés de l'Alpine A110 sont l'(303 véhicules), le(288 véhicules), le(238 véhicules), laet le Luxembourg (162 véhicules), la(123 véhicules), l'Espagne (65 véhicules), l'Italie (54 véhicules), l'Autriche (47 véhicules), la Pologne (34 véhicules), les Pays-Bas (26 véhicules), Singapour (11 véhicules), la Suède (11 véhicules), la Hongrie (9 véhicules), le Portugal (9 véhicules) et la République Tchèque (8 véhicules).Fabriquée dans son berceau historique de Dieppe, l'A110 est également vendue en conduite à droite en Grande-Bretagne et au Japon.Le réseau de distribution dédiée à la marque tricolore Alpine compte 140 sites dans le monde, répartis principalement en France et en Europe.A l'aube du lancement de la gamme Alpine électrique, l'A110 a multiplié les séries limitées pour ses 60 ans: trois séries limitées ont été lancées en 2022 (A110 GT J. Rédélé, A110 Tour de Corse 75 et A110 R F. Alonso).L'A110 R, la plus radicale des Alpine jamais développées, a été présentée fin 2022.Conçue et fabriquée en France, l'Alpine A110 a été conçue dans les bureaux d'étude du Groupe Renault au Technocentre à Guyancourt et chez Renault Sport aux Ulis.Laurent Rossi, CEO Alpine, explique: « Alpine confirme en 2022 la dynamique forte entamée en 2021 avec de nouveaux records de ventes et une marque qui poursuit son expansion à l'international. La dynamique sur le portefeuille de commandes nous a permis de maximiser la production à notre Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. L'avenir de la marque se prépare aujourd'hui avec une gamme 100 % électrique et des ambitions toujours accrues de croissance mondiale. Le virage a été amorcé de manière durable et il nous faut continuer sur cette lancée pour préparer un futur riche et sportif. »