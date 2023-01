Les ventes mondiales de Suzuki atteignent 2,97 millions d'unités en 2022

Les ventes cumulées annuelles de Suzuki atteignent presque les trois millions d'unités

(pour 2 763 846 unités en 2021).Malgré la crise sanitaire mondiale Covid-19, les tensions sur les approvisionnements en semi-conducteurs et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Suzuki enregistre une augmentation de ses ventes mondiales annuelles grâce àLa marque Suzuki enregistre des records de ventes en Amérique Latine, en Océanie et en Afrique.L'activité automobile de Suzuki se concentre autour deau Japon (mini-voitures de moins de 3,395 mètres de long et d'une cylindrée maximale de 660 cm3) et de petites voitures berline et 4x4 La marque japonaise est très présente enau travers de sa filiale indienne Maruti Suzuki.Le marché japonais est resté difficile en 2022.La marque Suzuki a réalisé 602 722 ventes au Japon (soit une baisse de 0,9%).Les mini -voitures de moins de 3,395 mètres de long Suzuki totalisent 501 340 unités vendues au Japon sur l'année 2022 (soit une baisse de 1,5%).En dehors du Japon, Suzuki a vendu 2 365 772 véhicules enregistrant une croissance de 9,8%.Les ventes Suzuki en Inde totalisent 1 613 625 unités (en hausse de 15,5%).Sur le reste de la planète, les ventes Suzuki totalisent 752 147 unités (soit une baisse de 0,8%).