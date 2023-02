La plateforme modulaire électrique MEB plus de Volkswagen passe la vitesse supérieure

Lancée fin 2019, laestEn développant la plateforme électrique modulaire (MEB), la marque Volkswagen a ouvert une nouvelle ère de la mobilité électrique grâce à son système deLa plateforme électrique modulaire (MEB) de VolkswagenDepuis 2019, les Volkswagenont été développées sur la plateforme électrique modulaire (MEB).Quelque trois ans plus tard, ce sont plus d'unqui ont été livrés aux clients.Volkswagen investit dans le développement de sa plateforme modulaire électrique Volkswagen MEB afin d'en exploiter pleinement le potentiel.Avec la plateforme modulaire électrique Volkswagen MEB, Volkswagen a jeté la base d'une production rentable de véhicules électriques afin deOutre le confort et la praticité au quotidien, les ingénieurs de Volkswagen ont mis l'accent sur deux aspects en particulier lorsqu'ils ont commencé à développer le système modulaire de motorisation électrique:Pour les ingénieurs de Volkswagen, il était évident de prime abord qu'il fallait maximiser l'espace disponible pour loger le système de batterie.« Pour la première fois, nous avions l'opportunité de développer un véhicule pratiquement autour de la batterie », explique Frank Blome, Directeur de l'entité opérationnelle chargée des cellules de batterie au sein de Volkswagen, qui a participé au développement de la plateforme en 2020.Le système de batterie a été logé sous le plancher, dans le soubassement entre les essieux.L'empattement et la voie sont des caractéristiques faciles à modifier.Ainsi, une grande variété de concepts de véhicules peut être réalisée sur une seule et même plateforme : citadine SUV spacieux ou encore utilitaire aménagé en modèle familial pour les loisirs (camping).Parmi les marques du Groupe Volkswagen, une(Audi, Cupra, Skoda et Volkswagen) sont construits sur la base de la plateforme modulaire électrique MEB. A l'échelle du Groupe,construits sur la base de la plateforme MEB ont été livrés à leurs propriétaires.Le concept de batterie modulaire constitue l'un des atouts de la plateforme modulaire électrique MEB.Il permet d'adapter de manière optimale la capacité de la batterie à l'utilisation prévue.Équiper la voiture d'une batterie dimensionnée pour l'usage prévu permet de réduire le coût à l'achat.Une batterie de 58 kWh suffit pour rouler en ville sur de courtes distances pour l'essentiel avec une ID.3.Pour parcourent régulièrement de longues distances, l'ID.3 peut être équipée d'une batterie de 77 kWh.L'autonomie des différentes batteries proposéesDans les années à venir, Volkswagen va investir dans le développement de la plateforme modulaire électrique MEB plus.Laet deainsi que l'infrastructure numérique seront améliorées.La plateforme MEB plus utilisera la(cellules unifiées).Les cellules permettront uneLa plateforme MEB plus améliorera significativement les temps de recharge, avec desAvec la plateforme MEB plus, des progrès significatifs dans les fonctions de conduite automatisée sont annoncés La gamme de modèles électriques basés sur la plateforme MEB plus sera considérablement élargie : dix nouveaux modèles électriques Volkswagen seront lancés sur le marché d'ici 2026. Des modèles sont prévus sur les segments haute performance et haut de gamme.Un modèle électrique d'entrée de gamme Volkswagen àest annoncé.