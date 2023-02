Lexus arrive en tête de l'étude V.D.S. 2023 J.D. Power sur la fiabilité des véhicules

arrive en tête de l'américains.Les clients de Lexus ont classé la marque en tête de l'étude 2023 de J.D. Power sur la fiabilité des véhicules (Vehicle Dependability Study – V.D.S.) aux États-Unis, en signalant moins de problèmes que les clients des 31 autres marques étudiées.C'est la troisième année consécutive que Kia décroche la première place dans la catégorie des marques généralistes. En 2022, la marque non premium Kia occupait la tête du classement général.La marque japonaise haut de gammeaffiche un score de 133 PP100.La marque coréenne haut de gamme(score de 144 PP100) se classe en deuxième position du classement général et des marques haut de gamme.La marque coréenneperd une place, passant de la première position en 2022 à la seconde position en 2023, toutes marques confondues (généralistes et premium).Kia se classe au premier rang des marques généralistes pour la fiabilité des véhicules, avec un score de 152 PP100.Leet lesont les modèles les mieux classés de l'étude, chacun avec 111 PP100.Trois modèles Kia ont décroché la première place dans leur catégorie respective, à savoir la Forte (véhicules compacts), l'Optima (berlines de taille moyenne), et le Sportage (SUV compacts).Buick (score de 159 PP100), Chevrolet (score de 162 PP100), Mitsubishi (score de 167 PP100) et Toyota (score de 168 PP100) font également partie de la liste des marques avec le moins de problèmes signalés après trois ans de possession.A noter, les faibles scores réalisés par Mercedes -Benz (240 PP100), Ford (249 PP100), Audi (252 PP100) et Land Rover (273 PP100).Le classement de l'étude J.D. Power V.D.S. se fonde sur le nombre de problèmes signalés par 100 propriétaires d'un modèle au cours des 12 derniers mois d'utilisation de leur véhicule âgé de 3 ans, à la différence de l'étude J.D. Power Initial Quality Study (I.Q.S.), qui se base sur les 90 premiers jours de possession du véhicule.Lors de son étude 2023, J.D. Power a interrogé 30 062 clients de 32 marques automobiles différentes aux États-Unis. Seuls les acheteurs et locataires de véhicules et d'utilitaires légers année-modèle 2020 immatriculés pour un usage privé ont été pris en compte.L'étude, qui en est à sa 34ème année, couvre 184 types de problèmes spécifiques dans neuf catégories principales : climatisation ; aide à la conduite ; expérience de conduite ; extérieur ; équipements / commandes / affichages ; infodivertissement ; intérieur ; motorisation ; et sièges.L'étude mesure également la satisfaction à l'égard de l'état du véhicule après trois ans d'utilisation ; si les propriétaires trouvent leur véhicule aussi attrayant aujourd'hui que lorsqu'ils l'ont acheté pour la première fois ; et quelles mises à jour logicielles ont été apportées au véhicule.L'étude, qui porte sur l'ensemble du marché automobile , examine les problèmes rencontrés au cours des 12 derniers mois par les propriétaires d'origine de véhicules âgés de trois ans.Laau sens large est déterminée par le nombre de problèmes relevés pour 100 véhicules (PP100). Ainsi, plus le score obtenu est faible, plus il reflète un niveau de fiabilité élevé.L'étude américaine sur la fiabilité des véhicules (VDS) de J.D. Power 2023 fait état d'une moyenne de l'industrie de 186 problèmes pour 100 véhicules (PP100), soit une amélioration de 6 PP100 par rapport à 2022.« C'est une chose que Kia vante la fiabilité de classe mondiale de ses véhicules, mais c'en est une autre qu'elle soit reconnue par une organisation telle que J.D. Power, explique Sean YOON, Président et CEO de Kia North America et Kia America. Ces prix décernés par J.D. Power confirment notre engagement pour le développement de produits d'une grande fiabilité. Le fait que notre marque soit en tête des marques généralistes pour la troisième année consécutive constitue une véritable performance, parce que nos clients se basent directement sur leur expérience au volant pour défendre nos produits. »« J.D. Power collecte et recueille les avis de dizaines de milliers de clients vérifiés. Les clients Kia ont jugé la qualité de leur véhicule excellente, se déclarant particulièrement satisfaits de leur expérience de conduite après trois ans d'utilisation, a indiqué Doug Betts, Président de la Division Automobile Mondiale chez J.D. Power. En décrochant le prix de la marque généraliste la plus fiable du marché pour la troisième année d'affilée, et les trois premières places dans les catégories respectives de ses modèles Kia Sportage , Kia Forte et Kia Optima , Kia montre qu'elle a su écouter la voix de ses clients et leur offrir la fiabilité qu'ils attendaient. »Les systèmes d'infodivertissement continuent d'être les plus problématiques : la catégorie d'infodivertissement continue d'être la plus problématique avec une moyenne de 49,9 PP100, soit près de deux fois plus de problèmes que la catégorie la plus élevée suivante. Six des 10 principaux domaines problématiques de l'étude sont liés à l'infodivertissement, notamment la reconnaissance vocale intégrée (7,2 PP100) ; Connectivité Android Auto/Apple CarPlay (5,5 PP100) ; connectivité système Bluetooth intégrée (4.0 PP100) ; écran tactile/d'affichage difficile à utiliser (4.0 PP100) ; pas assez de prises de courant/ports USB (3,8 PP100) ; et carte inexacte/obsolète du système de navigation (3.3 PP100).Les scores de satisfaction pour l'état des véhicules s'améliorent lorsque les véhicules reçoivent des mises à jour logicielles en direct des systèmes d'infodivertissement qui sont perçus comme ne répondant pas aux normes actuelles.Près des deux tiers (63 %) des véhicules ont nécessité moins de remplacements de composants au cours des 12 derniers mois (à l'exclusion des pièces d'usure), y compris le porte-clés/la batterie du porte-clés ; disques de frein; composants/ampoules de phares ; et d'autres lumières/ampoules extérieures, que dans l'étude de 2022.Lexus: 133Genesis: 144Kia: 152Buick: 159Chevrolet: 162Toyota: 168 Hyundai : 170 Mini : 170 Nissan : 170 Dodge : 172 Cadillac : 173 Mazda : 174GMC: 175 BMW : 184Ram: 189 Jeep : 196 Honda : 205 Infiniti : 205Acura: 211 Subaru : 214 Volvo : 215 Volkswagen : 216 Chrysler : 226 Jaguar : 229Mercedes-Benz: 240Ford: 249Audi: 252Lincoln: 259Land Rover: 273Tesla: 242 (marque non éligible au classement)Tesla n'autorise pas J.D. Power à accéder aux informations du propriétaire dans les États où cette autorisation est requise par la loi.Source: J.D. Power