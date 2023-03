Alfa Romeo a réalisé 52 530 immatriculations dans le monde en 2022

La marque sportive italiennea enregistréAu niveau global, les résultats commerciaux sont stables, les performances commerciales reflétant les résultats consolidés en 2021.La marque sportive italienne annonce un portefeuille de clients fin 2022 7 fois supérieur à celui de l'année précédente.Le SUV Tonale est le principal protagoniste de l'année 2022 de la marque sportive italienne Alfa Romeo.Les immatriculations se répartissent en, 12 973 berlines Giulia et 12 639 SUV Tonale (lancé à partir de juin 2022 en Europe).Les immatriculations de véhicules Alfa Romeo ont augmenté de 22% par rapport à 2021 en Europe, dans une région en baisse de 11% par rapport à 2021.Plusieurs marchés enregistrent une hausse importante de leurs immatriculations : Portugal plus 174%, Grèce plus 163%, France plus 101%, Autriche plus 85%, Pays-Bas plus 84%, Espagne plus 28%, Italie plus 22%, et Allemagne plus 22%.La croissance de la marque sportive italienne au Moyen Orient est importante.La performance commerciale de la Turquie se distingue dans le paysage mondial comme le marché à la croissance la plus forte pour Alfa Romeo, la marque quadruplant ses volumes par rapport à 2021.En Asie la performance du SUV Stelvio est significative, avec une hausse de 25% de ses immatriculations.