Safran est le premier déposant français de brevets à l'INPI en 2022

Rang Déposant des brevets Nombre de brevets publiés 1 SAFRAN 931 2 STELLANTIS 924 3 COMMISSARIAT AUX ENERGIES ATOMIQUE ET ALTERNATIVES 672 4 GROUPE VALEO 543 5 L'OREAL 475 6 CNRS 354 7 GROUPE RENAULT 344 8 AIR LIQUIDE 213

8 THALES 213 10 FORVIA 210 11 AIRBUS GROUP 207 12 ORANGE 206 13 STMICROELECTRONICS 198 14 MICHELIN 186 15 IFP ENERGIES NOUVELLES 167 16 SAINT-GOBAIN 161 17 ALSTOM 154 18 GROUPE ARKEMA 129

19 GROUPE CONTINENTAL 115 20 GROUPE SEB 86

de brevets ont été publiées à l'INPI entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 201, soit au plein cœur de la crise Covid, ce que l'INPI appelle de manière peu évidente le palmarès 2022 (pour 14 339 au palmarès 2021).constituent le trio de tête de l'édition 2022 de l'INPI.Safran s'est classé en tête des déposants français de brevets dans le monde tous secteurs confondus en 2022, avec 931 brevets publiés en 2022 (contre 1 037 l'an dernier), selon le classement publié par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).Safran est suivi de près par Stellantis avec 924 demandes publiées en 2022 (contre 1 035 l'an dernier).Ces deux premiers déposants de brevets sont les seuls au-dessus des 900 demandes publiées.Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) figure à la quatrième place avec 672 demandes publiées en 2021 (contre 630 en 2021).Valeo est à la quatrième place du classement 2022 des déposants de brevets en France, avec 543 brevets publiés en France en 2022 (contre 721 en 2021).L'Oréal occupe la cinquième place avec 475 demandes de brevets publiées en 2022 en France.Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) occupe le sixième rang avec 354 demandes de brevets publiées (contre 378 en 2021). Renault est à la septième place du classement avec 344 demandes de brevets publiées (contre 482l'année précédente).Air Liquide et Thalès sont à la huitième position avec 213 demandes de brevets publiées.Forvia (anciennement Faurecia) arrive à la dixième place du classement avec 210 demandes de brevets publiées.Les 50 premiers déposants de brevets représentent 58,8 % des demandes publiées à l'INPI.Parmi les 50 premiers déposants de brevets figurent 12 organismes de recherche publique et 2 entreprises de taille intermédiaire.Les 20 premiers déposants français de brevets à l'INPI entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 (palmarès 2022):: ce palmarès est établi par l'INPI en comptabilisant le nombre de demandes de brevets par la voie nationale (c'est-à-dire auprès de l'INPI) entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Le palmarès tient compte de la structure des groupes, en regroupant les filiales appartenant à un seul groupe, contrairement à d'autres palmarès de brevets tels que ceux de l'OEB ou de l'OMPI.: INPI Palmarès 2022