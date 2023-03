Valeo est le premier déposant français de brevets auprès de l'Office européen en 2022

est ledeValeo s'est classé en tête des déposants français de brevets auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB) avec 588 demandes de brevet déposées en 2022.Le groupe Valeo est 31éme dans le classement mondial des déposants de brevets en Europe.Les 10 places gagnées cette année dans le classement mondial des déposants de brevets en Europe illustrent l'accélération de l'innovation dans le groupe Valeo afin de répondre aux défis du secteur de la mobilité et de proposer desà travers le monde.En 2022, les brevets déposés par Valeo ont notamment porté sur le développement de technologies pour :- améliorer la vie à bord et l'autonomie des batteries des véhicules électriques avec par exemple des- l' assistance à la conduite avec par exemple des- accompagner l'électrification croissante des véhicules avec des- offrir plus de sécurité aux usagers de la route avec despermettant par exemple la projection au sol d'informations.En 2022, l'effort de R&D brut de Valeo s'est élevé à 10,4% du chiffre d'affaires du Groupe.92% du chiffre d'affaires première monte du Groupe Valeo est généré par des technologies contribuant à la réduction des émissions de CO2 et à l'amélioration de la sécurité.Valeo est leader mondial des solutions d'électrification de véhicules et des aides à la conduite . Aujourd'hui, 1 véhicule neuf sur 3 dans le monde est équipé d'une technologie de Valeo permettant la réduction des émissions de CO2 et 1 véhicule neuf sur 3 d'une de ses technologies d'assistance à la conduite.Valeo compte 64 centres de Recherche et Développement à travers le monde et près de 20 000 ingénieurs Recherche et Développement parmi ses plus de 103 000 collaborateurs.Les innovations de Valeo sont protégées par un portefeuille de près de 33 000 brevets à travers le monde.Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo a déclaré : « Ce classement illustre le rôle central de l'innovation chez Valeo. Nos efforts se concentrent sur nos quatre domaines au cœur de la transformation de la mobilité : l'électrification, les aides à la conduite, l'éclairage et la réinvention de la vie à bord. Je félicite et remercie nos équipes qui innovent chaque jour pour proposer à nos clients des solutions pour répondre à notre défi commun de rendre accessibles au plus grand nombre des mobilités plus propres, plus sûres et plus intelligentes. »