Valeo célèbre ses 100 ans

célèbre sescette année.L'aventure de Valeo a débuté en 1923 dans un atelier situé en région parisienne. A l'époque, lproduisait desPuis, l'entreprise élargit son activité, s'étend plus loin en France et s'internationalise. D'abord en Europe, puis au Brésil, jusqu'à étendre sa présence sur tous les continents.100 ans plus tard, le petit atelier de garnitures de freins est devenu unEn 100 ans, Valeo s'est profondément transformé.Valeo est aujourd'hui fournisseur des plus grands constructeurs automobile dans le monde.Acteur de la mobilité durable et leader mondial dans chacun de ses métiers, l'entreprise emploie 109 900 collaborateurs.Valeo a su anticiper les bouleversements de la mobilité. Et aujourd'hui, les changements s'accélèrent et s'intensifient. Ils n'ont jamais été d'une telle ampleur au même moment que lors de ces dernières années.La lutte contre le réchauffement climatique accélère le développement de la mobilité électrique.L'amélioration de la sécurité sur les routes passe par des systèmes d'aides à la conduite de plus en plus avancés.La vie à bord des véhicules se réinvente.L'éclairage offre de nouvelles fonctionnalités et occupe de nouveaux espaces.Une voiture neuve sur trois dans le monde est équipée d'une technologie d'aide à la conduite de Valeo.Et une voiture sur trois dans le monde est équipée des systèmes électriques permettant la réduction des émissions de CO2 de Valeo.Anticipant le développement des nouvelles formes de mobilité, les produits Valeo équipent toutes les formes de mobilité, de la « micro-mobilité » électrique (vélos électriques, e-scooters, e-motos, etc.) aux nouvelles formes de mobilité (robotaxis et droïdes de livraison).Certaines technologies Valeo sont utilisées en dehors du monde automobile : elles intègrent des infrastructures et des services : la gestion du trafic routier, la sécurité des piétons, l'éclairage intelligent de l'espace public, la recharge des véhicules électriques , ou encore le refroidissement des data centers.Valeo est dans une course permanente à l'innovation pour un monde décarboné. Valeo est la société française ayant déposé le plus de brevets dans le monde selon le dernier classement de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) publié en juin 2022.Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo, déclare : « C'est une grande aventure industrielle que nous célébrons cette année. 100 ans d'histoire, de passion et d'engagement. 100 ans que nous mettons notre excellence industrielle au service de nos clients constructeurs lorsqu'il s'agit de voitures neuves et de nos clients distributeurs lorsqu'il s'agit de l'après-vente, en œuvrant pour rendre la haute technologie accessible au plus grand nombre et pour répondre aux normes les plus élevées requises pour l'automobile. »En, l'entrepreneur britannique Herbert Frood fonde la marque Ferodo, spécialisée dans les garnitures de friction, un élément essentiel au freinage des automobiles . Il a l'idée de créer ces matériaux à l'origine de l'automobile moderne lors d'une promenade dans la campagne anglaise. Ce jour-là, il voit venir à lui une charrette lourdement chargée. En guise de frein, son conducteur utilise une de ses espadrilles, qu'il glisse entre la roue et le sabot de frein. L'effet est immédiat et donne à Herbert Frood l'idée qui fera bientôt le bonheur d'Eugène Buisson en France.Après sa rencontre avec Herbert Frood, Eugène Buisson, pionnier de l'automobile, lance enla production de garnitures de friction dans l'hexagone. Laest née.Sous l'impulsion du pionnier de l'automobile Eugène Buisson, la Société anonyme française du Ferodo (SAFF) Ferodo, née dans un petit atelier de la région parisienne, produit les premiers matériaux de friction français. La Société anonyme française du Ferodo (SAFF) Ferodo s'impose comme un acteur majeur de la révolution automobile du début du 20éme siècle et domine le marché de la production de garnitures de friction et d'embrayages à la veille de la Seconde Guerre mondiale.Au début des années 50, la Société anonyme française du Ferodo (SAFF) Ferodo emploie pas moins de 2 500 personnes.- 1923 : Création de la Société Anonyme Française du Ferodo (SAFF), l'ancêtre de Valeo basée à Saint-Ouen.- 1932 : Acquisition de la licence française de l'entreprise allemande Fichtel & Sachs.- 1932 : La SAFF est cotée en bourse à l'initiative d'Eugène Buisson, son fondateur.- 1934 : La société absorbe son concurrent Flertex, spécialisé dans les garnitures de frein.- 1936 : Ferodo acquiert la licence exclusive des brevets d'embrayage de la société américaine Borg-Warner et se trouve déjà en situation de quasi-monopole des brevets d'embrayage en France.- 1946 : La SAFF acquiert la licence exclusive des transmissions hydrauliques Fluidrive, qui équipent les voitures Lanchester en Angleterre, ou Dodge et Chrysler aux États-Unis.Les Trente Glorieuses profitent aux constructeurs automobiles comme aux équipementiers.La Société Anonyme Française du Ferodo (SAFF) va surfer sur cette période faste pour multiplier les innovations et étendre son activité à l'ensemble des équipements électriques des véhicules (bougies, alternateurs, démarreurs, allumage, éclairage, essuyage). Forte de ses nombreuses acquisitions et de son un quasi-monopole sur le marché français des équipementiers automobiles de freinage et d'embrayage, la Société Anonyme Française du Ferodo (SAFF) se lance, au début des années 60, dans un nouveau défi : s'ouvrir à l'international.- 1956 : La SAFF fonde son école d'apprentissage pour fidéliser ses milliers d'employés.- 1962 : La SAFF fusionne avec la Société de fabrication industrielle pour le chauffage et l'aération (Sofica).- 1963 : La SAFF s'implante sur le marché espagnol via sa filiale Ferodo Española.- 1965 : La SAFF ouvre un bureau technique international à Bruxelles.- 1966 : En Italie, les premières chaînes de fabrication et de montage d'embrayages et de transmissions automatiques sont mises en service.- 1970 : La SAFF entre au capital du groupe d'éclairage automobile SEV-Marchal.- 1973 : La SAFF met un pied sur le marché brésilien via la Sofica.- 1973 : En Allemagne, le constructeur Volkswagen opte pour les solutions de la SAFF.- 1977 : La SAFF intègre un autre leader du secteur de l'éclairage automobile : Cibié-Paris-Rhône.André Boisson, Président de Valeo (1977-1987) explique : « Ferodo, c'est une marque commerciale… Valeo, c'est un faisceau de marques où Ferodo voisine avec Cibié, Ferlam, Marchal, Paris-Rhône, Sime, Sofica, Verto, etc. »À l'aube des années 1980, la la Société Anonyme Française du Ferodo (SAFF) dispose d'une aura mondiale.La société fondée par Eugène Buisson en 1923 est présente dans 15 pays, via plus de 70 sociétés.Se pose alors la question de fédérer les différentes activités de cette entité sous une même marque.À l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 28 mai 1980, l'entreprise adopte le nom de Valeo.De sa première incursion sur le marché espagnol à sa montée en puissance en Asie dans les années 2000, Valeo va progressivement s'imposer à l'international comme l'un des équipementiers leaders d'un marché automobile en pleine mutation.- 1980 : Valeo s'implante aux États-Unis.- 1984 : le Groupe met pour la première fois un pied en Tunisie.- 1984 : Valeo s'offre la société Ducellier, spécialisée dans l'éclairage automobile.- 1987 : Valeo acquiert Neiman, le spécialiste de la sécurité de l'habitacle.- 1987 : Valeo rachète l'activité thermique du groupe Chausson.- 1988 : Valeo entre au capital de l'entreprise d'embrayages coréenne, Pyeong Hwa.- 1994 : Valeo s'implante en Chine.- 1997 : Valeo se renforce en signant un premier accord avec le leader indien des embrayages, Amalgamations Ltd.- 1997 : Valeo intègre le CAC40.- 1998 : Valeo acquiert ITT Electrical Systems.- 1999 : Une direction nationale japonaise est créée en 1999 pour superviser toutes les activités de Valeo en Asie.Jacques Aschenbroich, alors Directeur Général de Valeo, explique le 10 mars 2010 : « Le moteur de notre croissance pour la prochaine décennie sera la réduction des émissions de CO2 Valeo accélère son développement à l'international et, fort de sa capacité d'innovation unique, se focalise sur le développement de technologies permettant une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente.La pertinence de ses technologies lui permet d'équiper de nouveaux types de véhicules, au-delà de l'automobile, que ce soit dans la micromobilité électrique (vélos, scooters, trois roues) ou les nouvelles formes de mobilité (navettes autonomes, droïdes de livraison), devenant un acteur de plus en plus global de la mobilité.- 2004 : Valeo inaugure son premier centre de recherche et développement sur le sol chinois.- 2004 : Le groupe innove dans l'électrification des véhicules en étant précurseur dans le lancement de la technologie Stop-Start - 2010 : Valeo s'investit dans la voiture 100 % électrique.- 2011 : Valeo déploie Park4U le premier système d'aide au stationnement automatique au monde.- 2017 : Valeo inaugure valeo.ai, premier centre mondial de recherche en intelligence artificielle appliquée à l'automobile- 2018 : Valeo réalise une première mondiale en faisant pour la première fois la démonstration d'une voiture autonome circulant sur route ouverte dans Paris intra-muros.- 2021/22 : Les deux premières voitures au monde homologuées pour circuler en niveau 3 d'autonomie, la Honda Legend et la Mercedes Classe S, équipées du LiDAR (Light Detection And Ranging) de Valeo, sont commercialisées.Pour soutenir sa croissance dans les prochaines années, Valeo entend s'appuyer sur les quatre tendances clés de l'industrie automobile de demain, à savoir la généralisation des modèles électriques, l'accélération des systèmes d'aide à la conduite (ADAS), la réinvention de la vie dans l'habitacle et l'éclairage intérieur et autour du véhicule.- 109 900 collaborateurs ;- 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires ;- Une présence dans 29 pays ;- 183 sites de production ;- 21 centres de recherche ;- 44 centres de développement ;- 18 plateformes de distribution.