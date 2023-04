Peugeot serait la marque automobile ayant la meilleure image en France en 2022

Sur la base de l'outil de segmentation et de ciblage média Plan & Track de YouGov,(du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).L'outil de segmentation et de ciblage média Profiles de YouGov, fondé sur une collecte quotidienne de la data et des mises à jour hebdomadaires, rassemblent plus de 80 000 variables en France.L'outil BrandIndex assure le suivi en temps réel et continu des marques.En France, plus de 1 500 marques sont évaluées de manière quotidienne par le panel YouGov d'environ 900 000 adultes français répondants, dont 33 marques du secteur automobile, dont les marques Chevrolet (Chevrolet a quitté le marché Français en 2016), Infiniti (Infiniti a quitté le marché Français en 2019) et Saab (Saab a été mise en faillite en 2011 et opère en Chine sous l'appellation NEVS).L'étude annuelle réalisée par l'organisme YouGov placeLa marque Peugeot est classée première dans l'étude YouGovL'excellente image de Peugeot en France, saluée par cette étude, se retrouve dans le succès des modèles de la marque : depuis plus de 2 ans, la Peugeot 208 est la voiture la plus vendue en France.font partie du: Peugeot, Citroën et Renault Less'imposent de la Ferrari occupe le 9ème rang et est la seule marque italienne de ce palmarès.La marque Peugeot arrive en tête dans le secteur automobile avec un score d'Index de 29,2, devant Mercedes (24,2), Audi (23,1), Volkswagen (22,4), BMW (22,3), et Citroën (19,3).Le score Index est une(Impression, Qualité, Rapport Qualité-Prix, Réputation / Marque Employeur, Satisfaction et Recommandation).L'Index est un score pouvant varier de moins 100 à plus 100.1/ Peugeot (29,2)2/ Mercedes (24,2)3/ Audi (23,1)4/ Volkswagen (22,4)5/ BMW (22,3)6/ Citroën (19,3)7/ Toyota (18,0)8/ Renault (17,0)9/ Ferrari (13,0)10/ Ford (12,0)Liste des 33 marques suivies dans la plateforme BrandIndex au sein du secteur automobile: Alfa Romeo , Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Cupra, Dacia DS , Ferrari, Fiat , Ford, Honda Hyundai , Infiniti, Jeep Lancia , Land Rover, Lexus Mazda , Mercedes-Benz, Mini Opel , Peugeot, Renault, Saab, Seat Skoda , Tesla, Toyota, Volkswagen et Volvo : YouGovMéthodologie :BrandIndex : l'outil de suivi en temps réel et continu des marques et de toutes les prises de parole qui leur sont dédiées. En France, plus de 1 500 marques sont évaluées de manière quotidienne via un panel d'environ 900 000 répondants.Index : moyenne des indicateurs d'Impression, de Qualité, de Rapport Qualité-Prix, de Réputation / Marque Employeur, de Satisfaction et de Recommandation. L'Index est un score pouvant varier de moins 100 à plus 100.Classements réalisés sur une sélection de 33 marques du secteur Automobile.Population : adultes françaisPériode : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022