Seat annonce la fin de son activité automobile à la fin de cette décennie

La marque automobile espagnolea mis l'Espagne sur des roues avec laLa marque Seat a joué un rôle majeur dans laet l'industrialisation de l'Espagne.Seat a inauguré l'usine de Martorell en, après avoir investi 244,5 milliards de pesetas (environ 1,5 milliard d'euros). Cette somme représentait à l'époque l'investissement le plus important jamais réalisé par une marque automobile en Espagne.Trente ans après l'ouverture du site Seat de Martorell, l'Espagne est devenu le deuxième plus grand producteur de véhicules en Europe et le neuvième dans le monde. Renault Ford , etc. produisent des voitures en Espagne.Malgré une, l'histoire automobile de la marque espagnoleLa marque espagnole va être repositionnée autour des, telles que le partage, les solutions d'abonnement et la micromobilité. La marque a vendu 10 000 scooters électriques "Seat Mo" sur 15 marchés au cours des deux dernières années et exploite des services de partage à Barcelone.Le site de production de Seat va produire la Raval, la citadine électrique de la marque espagnole sportive Cupra et des voitures électriques pour le Groupe Volkswagen Pourtant,. Alors que la situation sur le marché des semi-conducteurs a commencé à se normaliser,. Dans le même temps, le volume de production quotidien a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.La marque Seat prépare actuellement leafin de continuer à proposer des voitures hybrides rechargeables et dotées de motorisations thermiques jusqu'à la fin de cette décennie.En plus de 70 ans d'histoire, la marque Seat a lancé plus de 75 modèles, comprenant différentes versions et générations, au total.Certaines ont marqué un tournant.À commencer par la Seat 1400, la première voiture fabriquée par l'entreprise en 1953.Ou encore la Seat 600 présentée en 1957, et devenue un symbole de liberté et de mobilité.La première Seat Ibiza est arrivée en 1984.La Seat Leon a été lancée en 1999.2016 fut aussi une année très importante avec l'arrivée de la marque Seat dans le segment des SUV avec la Seat Ateca . Celle-ci a ensuite été suivie par la Seat Arona et la Seat Tarraco Finalement,