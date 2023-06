Dodge, Ram et Alfa Romeo en tête dans l'étude américaine sur la qualité initiale de J.D. Power 2023

Les propriétaires de véhicules Dodge , Ram et Alfa Romeo sont ceux qui rencontrent le moins de problèmes de qualité avec leur véhicule dans les 90 premiers jours d'utilisation aux États-Unis d'Amérique.Les marques Dodge , Ram et Alfa Romeo occupent les trois premières places dans l'étude américaine sur la qualité initiale (IQS) 2023 de J.D. Power.La marque Dodge occupe la première place avec 140 problèmes signalés pour 100 véhicules.La marque Ram occupe la deuxième place avec 141 problèmes signalés pour 100 véhicules.La marque Alfa Romeo occupe la troisième place (soit 24 places de plus qu'en 2022) avec 143 problèmes signalés pour 100 véhicules.Au terme de l'étude J.D. Power 2023 U.S. Initial Quality Study (IQS), Alfa Romeo monte sur la première marche du podium des marques premium avec un score de 143 PP100, devant Porsche (167 PP100) et Cadillac (170 PP100).L' Alfa Romeo Stelvio remporte les honneurs dans le segment des SUV compacts haut de gamme.Selon l'étude J.D. Power 2023 U.S. Initial Quality Study (IQS), « Alfa Romeo obtient un résultat remarquable, améliorant fortement son score IQS par rapport à 2022, à contre-courant de la tendance de l'industrie. »J.D. Power a interrogé les acheteurs de véhicules neufs sur leurs trois premiers mois de possession, et a suivi les incidents pour 100 véhicules (PP100) dans le but de mesurer les performances des différentes marques.Le rapport annuel sur la qualité initiale de J.D. Power a analysé les réponses deLes véhicules ont été jugés par leurs propriétaires sur leur expérience de conduite, les performances de leur moteur et de leur transmission, et sur un large panel de problèmes de qualité rapportés par les propriétaires de ces véhicules.Jean Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo commente: « Ce résultat est une source de grande fierté pour Alfa Romeo, la conséquence naturelle du travail exceptionnel réalisé par toute l'équipe. L'attention extrême que nous portons à la qualité commence dans nos usines en Italie et se poursuit auprès de nos clients. Ces résultats démontrent que nous sommes sur la bonne voie. »: étude américaine sur la qualité initiale de J.D. Power 2023