La plateforme STLA Medium de Stellantis permet une autonomie de plus de 700 km

Laest conçue pour lesLa plateforme a été conçue pour accueillir un large éventail de véhicules et de configurations de propulsion d'uneet d'unLa flexibilité de la plateforme STLA Medium permet d'accueillirde plusieurs marques, constituant le cœur du marché automobile mondial.La plateforme STLA Medium est la première des quatre plateformes électriques mondiales de Stellantis, qui constitueront la base des produits futurs de l'entreprise.La plateforme STLA Medium embarque desLa plateforme a été conçue en, pour toutes les options de stockage d'énergie, avec des conceptions de plateau et de refroidissement communes.Selon l'utilisation, la consommation électrique pourra êtreLa plateforme STLA Medium permet d'atteindre uneavec un pack Performance tandis que le pack Standard dépasse les 500 km d'autonomie sur le cycle WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).Les véhicules issus de la plateforme STLA Medium seront disponibles envia l'ajout d'un second module de propulsion électrique à l'arrière, et avec une gamme de puissance électrique allant de 160 à 285 kW.Les composants de la plateforme, tels que le système de chauffage/refroidissement de l'habitacle, la direction, l'assistance au freinage et la propulsion, sont conçus pour minimiser la consommation d'énergie.La plateforme STLA Medium est basée sur unepermettant de recharger la batterie de 20 à 80 % en 27 minutes, soit 2,4 kWh par minute.