Audi va développer des véhicules électriques sur la base des technologies de SAIC

etsignent unpour le(ICV) pour le marché chinois sur la base des technologies de SAIC.Les nouveaux modèles électriques viendront compléter la gamme de produits existante et permettront de conquérir de nouveaux segments de marché et de clientèle sur un marché chinois de l'électromobilité en pleine croissance.Ce partenariat stratégique s'inscrit dans le cadre de la stratégie « en Chine, pour la Chine » de Volkswagen Group et vise à répondre au mieux aux besoins des clients chinois de véhicules électriques premium.La mise en commun des compétences de développement d'Audi et de SAIC doit permettre d'enrichir rapidement et efficacement l'offre de véhicules électriques intelligents et entièrement connectés sur le segment premium d'Audi.Le protocole d'accord stratégique prévoit dans un premier temps de développer des modèles électriques sur un segment sur lequel Audi n'est pas encore présent en Chine.Les modèles électriques développés conjointement doivent être équipés de logiciels et de matériel de pointe afin d'offrir aux clients chinois une expérience numérique connectée intuitive. Chacune des deux parties apporte à ce développement conjoint ses propres compétences majeures.Le partenariat noué prévoit également le futur développement conjoint de nouvelles plateformes locales pour la construction de la nouvelle génération de véhicules électriques intelligents entièrement connectés (ICV) Audi. Ces plateformes électriques doivent permettre d'enrichir régulièrement la gamme de produits Audi en proposant de nouveaux modèles électriques conçus en Chine, pour la Chine, afin de conquérir de nouveaux segments de marché.Jürgen Rittersberger, membre du Directoire d'AUDI AG en charge des finances, des systèmes IT et des affaires juridiques, explique : « Audi a mis en place un plan d'électrification ambitieux pour le premier marché automobile du monde. Cette étape nous permet de franchir un pas considérable dans sa mise en œuvre. Après deux années de collaboration fructueuses, nous renforçons à présent notre engagement à long terme auprès de SAIC. Ensemble, nous entendons développer des ICV premium de nouvelle génération rapidement et efficacement « en Chine, pour la Chine ». En nouant une relation encore plus étroite avec un partenaire local comme SAIC, nous apportons une contribution majeure pour permettre à d'Audi d'atteindre son objectif visant à faire émerger un segment premium sur le marché chinois des véhicules entièrement électriques et entièrement connectés. »Zu Sijie, Vice-président et Ingénieur en chef du groupe SAIC, indique : « SAIC et Audi ont signé un protocole d'accord. Les deux partenaires entendent œuvrer conjointement à l'électrification de la gamme de produits SAIC Audi. Nous entendons nous appuyer sur les forces de chacune des deux parties pour répondre à la demande des clients chinois en véhicules électriques entièrement connectés sur le segment premium. SAIC fournira les technologies ad hoc et apportera une contribution active au développement de produit conjoint. Ensemble, nous allons écrire un nouveau chapitre de notre collaboration dans le cadre de notre co-entreprise. Notre objectif est de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. »