Volkswagen conclut un accord-cadre technologique avec Xpeng pour une collaboration à long terme

Pour répondre à l'essor de l'électromobilité en Chine et à la concurrence des constructeurs chinois sur les modèles électriques, la marque Volkswagen établit uneCe partenariat avec Xpeng prévoit dans un premier temps le développement commun de deux véhicules électriques intelligents entièrement connectés (ICV) pour le marché chinoisCesviendront compléter la gamme de véhicules électriques existante sur de nouveaux segments de marché et de clientèle sur un marché chinois de l'électromobilité en pleine croissance.Ce partenariat stratégique vise à répondre au mieux aux besoins des clients chinois dans l'électromobilité.Le lancement de ces deux modèles électriques conçus exclusivement pour le marché chinois est prévu pour 2026.Le partenariat noué prévoit également le futur développement conjoint de nouvelles plateformes locales pour la construction de la nouvelle génération de véhicules électriques intelligents entièrement connectés (ICV). Ces plateformes électriques doivent permettre d'enrichir régulièrement la gamme de produits Volkswagen en proposant des modèles électriques conçus en Chine, pour la Chine.Le partenaire de Xpeng pour ce projet de développement commun est la société Volkswagen Group China Technology Company (VCTC). Récemment créée, cette entité est dédiée au développement de véhicules électriques intelligents entièrement connectés.Avec 2 000 spécialistes du développement de véhicules électriques intelligents entièrement connectés et de la chaîne logistique, VCTC constitue le plus vaste centre de développement du Groupe Volkswagen après Wolfsburg.Dans le cadre de cette collaboration stratégique de long terme, Volkswagen investit près de 700 millions de dollars US dans le capital du constructeur chinois de véhicules électriques intelligents Xpeng. Volkswagen acquiert ainsi 4,99 % des actions de Xpeng pour 15 dollars US par ADS (American Depositary Share, ou action de dépositaire américain. 1 ADS correspond à 2 actions de classe A) dans le cadre d'une augmentation de capital.Ralf Brandstätter, membre du Directoire de Volkswagen en charge de la Chine, explique : « Les partenariats locaux sont une pierre angulaire de la stratégie de Volkswagen Group "en Chine, pour la Chine". Ils nous permettent d'accélérer aujourd'hui le développement de notre gamme locale de véhicules électriques et de nous préparer en même temps à la prochaine innovation majeure. Avec Xpeng, nous pouvons désormais compter sur un autre partenaire solide qui fait partie des constructeurs leaders en Chine dans les domaines techniques les plus importants. Dans un environnement particulièrement concurrentiel et dynamique, nous pouvons ainsi miser sur les compétences clés de nos partenaires, faisant ainsi naître des synergies qui nous permettent d'accélérer le lancement de nouveaux produits sur le marché. À ce titre, nous entendons répondre aux attentes spécifiques de notre clientèle chinoise, tout en continuant à optimiser les coûts liés au développement et à la chaîne logistique. »He Xiaopeng, Directeur général et CEO de Xpeng, indique: « Volkswagen Group et Xpeng apportent tous deux leurs compétences les plus solides dans ce partenariat stratégique de long terme. Nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre, notamment en matière de technologies dédiées aux véhicules électriques intelligents ainsi qu'en matière de capacités de conception et de développement. Depuis la création de Xpeng, nous avons développé en interne des technologies complètes comme une plateforme dédiée aux véhicules électriques, des solutions de connectivité ou encore un logiciel ADAS. Nous nous réjouissons de pouvoir à présent partager ce savoir-faire dans le cadre de ce partenariat stratégique et de créer ainsi encore plus de valeur ajoutée pour Xpeng et pour nos actionnaires. »Stefan Mecha, CEO de la marque Volkswagen pour la région Chine, ajoute: « La marque VW a mis en place une stratégie d'électrification de long terme pour le marché chinois. À ce titre, nous continuons à nous appuyer largement sur nos plateformes MEB et SSP, très performantes. La forte croissance du segment des véhicules électriques ouvre cependant la voie à de nouvelles opportunités sur le marché dont nous entendons tirer parti. Pour cela, nous misons sur des projets de développement conjoints avec des partenaires locaux solides afin de développer rapidement notre gamme de produits. Avec Xpeng, nous entendons lancer deux modèles de véhicules électriques entièrement connectés dès le début de l'année 2026 afin de conquérir de nouveaux groupes de clients pour la marque VW. »