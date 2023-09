Les modèles Defender offrent une garantie constructeur de cinq ans ou 150 000 kilomètres

La garantie constructeur de trois ans est la norme dans l'industrie automobile (la garantie légale est de deux ans kilométrage illimité).La mise en place d'unepermet à la marqued'aller plus loin.Tous les modèles la marque Defender, y compris les hybrides légers et les hybrides rechargeables, sont couverts par la garantie de cinq ans à partir du 1er septembre 2023.La garantie constructeur de cinq ans ou 150 000 kilomètres donnera aux clients de la marque Defender plus de confiance et de tranquillité d'esprit lorsqu'ils choisiront un véhicule de la marque de luxe.La garantie de cinq ans ou 150 000 kilomètres devrait avoir un impact positif sur les valeurs résiduelles des modèles Defender sur le marché de l'occasion.