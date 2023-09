Le centre de sécurité automobile Audi permet des tests de collision à la pointe de la technologie

Le, situé sur le IN-Campus d'Ingolstadt, offre desà la pointe de la technologie.Parmi les caractéristiques de cette installation, on peut citeretCe centre est le plus important centre de développement d'Audi dans le domaine de la sécurité passive.Le centre de sécurité automobile peut prendre en charge un plus grand nombre et une plus grande variété de tests de collision que le hall de collision précédemment utilisé sur le site de l'usine d'Ingolstadt.L'installation est également beaucoup plus vaste, avec uneet uneL'arène de crash intégrée consiste en une zone sans pilier mesurant 50 x 50 mètres, tandis que les pistes d'élan opposées ont une longueur totale de 250 mètres, ce qui permet de réaliser des essais à des vitesses supérieures aux exigences habituelles actuelles.Une voie supplémentaire permet également des collisions à angle droit entre deux véhicules.Un bloc de crash pesant 100 tonnes est disposé dans l'arène de collisions de manière à pouvoir être déplacé et tourné, pour effectuer de nombreux types de crash tests différents. La zone est traversée par plusieurs voies de collision, ce qui permet d'effectuer des recherches sur les collisions entre deux véhicules et sur la sécurité intégrale. Le « plancher volant » permet également aux véhicules de rouler latéralement par rapport aux obstacles.Les systèmes de ceintures et les airbags sont développés de manière encore plus efficace grâce à une nouvelle glissière avec une unité de retardement. Des caméras à grande vitesse ultramodernes et des systèmes d'éclairage LED facilitent le travail de l'équipe dans le centre de sécurité automobile Audi.Plus de 60 mannequins crash tests de différents types sont utilisés dans la nouvelle arène de crash (d'un bambin de 18 mois à un adulte pesant 102 kg). Les mannequins sophistiqués Thor utilisent jusqu'à 150 capteurs pour obtenir des données pertinentes pendant les essais.Des caméras à haute vitesse et un suivi des mouvements sont utilisés pour capturer la séquence des événements pendant les crash tests, un grand nombre de capteurs fournissent des relevés physiques.Des scanners 3D sont utilisés pour traiter numériquement les déformations après les essais et toutes ces données sont introduites dans un système dorsal.Le système comprend également des données analysées par des experts d'autres laboratoires d'essai en Europe, en Asie et en Amérique.De nos jours, pratiquement tous les accidents peuvent être simulés, qu'il s'agisse de piétons ou de collisions frontales ou latérales. Chaque mois, les spécialistes d'Audi effectuent des dizaines de milliers de simulations de collision bien avant que le premier prototype ne soit construit. Rien que pour la conception de la carrosserie d'un modèle, plus de 60 000 calculs sont effectués pour une centaine de cas de charge différents.Malgré les progrès rapides de la technologie de simulation, les tests de collision réels et les tests de composants restent essentiels. Les autorités nationales varient selon les pays où sont commercialisés les modèles Audi et ont des procédures d'homologation différentes qui exigent des tests de collision.Dans le développement de produits, les deux méthodes sont hautement synergiques, avec des résultats provenant à la fois de la simulation et des tests physiques intégrés dans le processus.Le centre de sécurité automobile couvre tous les scénarios d'essai connus et pertinents aujourd'hui.L'installation est capable d'effectuer des tests allant au-delà des exigences actuelles des nombreux marchés d'Audi.Le concept, la technologie et les zones d'expansion adjacentes ont été planifiés pour répondre aux exigences des années à venir.Cela signifie que l'installation peut être adaptée de manière flexible aux développements futurs et répondre à de nouvelles exigences technologiques.Chaque véhicule Audi est soumis à un nombre élevé de scénarios d'essai avant d'être lancé.« La sécurité est une priorité absolue chez Audi. Notre nouveau Centre de Sécurité Automobile est une preuve impressionnante de cet engagement », déclare Oliver Hoffmann, Membre du Conseil d'Administration d'Audi pour le Développement Technique.La sécurité passive, c'est-à-dire tout ce qui réduit les conséquences d'un accident pour les occupants d'une voiture et les usagers de la route, y compris les piétons, a une longue tradition chez Audi. DKW travaillait déjà dans ce domaine il y a plus de 80 ans, lorsque la DKW F7 a été soumise à des tests de retournement systématiques pour mieux comprendre la sécurité de la conception.