Un centre entièrement dédié à la simulation de conduite et à la simulation immersive

Lade l'industrie automobile et la perspective du(Software Defined Vehicle = Véhicule défini par le logiciel) font évoluer les besoins de simulation des constructeurs. Renault ouvre au Technocentre, cœur de l'Ingénierie de Renault, un bâtimentLe bâtiment de 2 300 m² est exclusivement dédié à laCet outil, destiné à l'ingénierie, doit permettre, mais égalementLa précision du rendu de la simulation permet deGrace à l'intégration dula simulation intervient tout au long des phases de développement du projet véhicule et durant la vie du véhicule de série. Le jumeau numérique permet de développer et de tester les mises à jour ou les nouvelles fonctionnalités apportées pendant la commercialisation du véhicule.Depuis plus de 25 ans, Renault utilise la simulation numérique pour tester virtuellement les performances des véhicules, définir les Interfaces Hommes-Machines (IHM) et leur ergonomie, valider des fonctionnalités de sécurité et étudier les comportements et ressentis du conducteur.Grâce à la réalité virtuelle, les ingénieurs Renault peuvent s'immerger dans un véhicule numérique sans avoir recours à des prototypes physiques, pour valider les éléments, prestations et systèmes embarqués « conçus sur le papier ».C'est ainsi que pour évaluer et valider la prestation éclairage des futurs véhicules, les ingénieurs Renault ne font plus de roulage de nuit. Les simulateurs permettant de reproduire l'environnement et le rendu dynamique des optiques dans l'environnement.Renault a codéveloppé de nombreux simulateurs numériques et immersifs. Au fur et à mesure des avancées technologiques, ces simulateurs ont évolué et sont capables d'intégrer de plus en plus de paramètres (autres véhicules sur la route, état de la chaussée, météo, reflets…) mais aussi la vie à bord, comme les données physiologiques du conducteur (état de fatigue, stress…).Le centre de simulation immmersive de RenaultCertains d'entre eux sont entièrement dédiés à la Scenario Factory, usine à scenarii qui peut reproduire numériquement une route réelle, en créer d'autres totalement imaginaires, voire mixer les deux.D'autres « construisent » le jumeau numérique, double digital qui rassemble les caractéristiques d'un véhicule, la modélisation de son comportement routier ainsi que celle de ses systèmes d'aides à la conduite et de ses logiciels embarqués.Les simulations dites « massives » réalisées dans le Cloud soumettent le jumeau numérique à des millions de situations routières pour le tester dans toutes les conditions de conduite possibles.