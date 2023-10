Le logiciel Roads reproduit de manière précise le comportement dynamique du véhicule

Installé dans un hall dédié de près de 1.400 m² et 12 m de haut, l'outil de(Renault Operational Advanced Driving Simulator) peut accueillir dans son dômeMonté sur de, avec 90 tonnes en mouvement et des accélérations d'un G sur chaque axe, l'outil de simulation immersive Roads: type de route, densité de circulation, interactions avec les autres véhicules, altitude, météo, luminosité, etc.Les ingénieurs Renault peuvent évaluer à tout moment du développement d'un véhicule, le comportement, les performances , la sécurité, les aides à la conduite … sur une route totalement virtuelle ou reproduisant fidèlement une route existante.Les simulations dites « massives » réalisées dans le Cloud soumettent le jumeau numérique à des millions de situations routières pour le tester dans toutes les conditions possibles.Le simulateur immersif Roads permet à de vrais conducteurs de prendre place à bord du jumeau numérique du véhicule en développement, afin de vérifier que le comportement du véhicule en développement réponde aux attentes.L'outil de simulation immersive Roads a été développé avec AV Simulation. AV Simulation est une Joint-Venture (entre Sogeclair, Renault Group, Dassault Systemes et UTAC) qui développe des simulateurs de conduite et le logiciel de simulation de conduite SCANeR.Gilles Le-Borgne, Directeur de l'Ingénierie Renault explique : "L'inauguration de notre centre d'innovation dédié à la simulation immersive et de notre tout nouvel outil, Roads, représentent une avancée significative dans la transformation digitale de Renault Group. Dans un contexte de complexité grandissante des véhicules et des technologies embarquées, la maîtrise de la simulation immersive est un atout majeur pour permettre à nos ingénieurs de créer des véhicules encore plus performants, en particulier avec la perspective du Software Defined Vehicle."