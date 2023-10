Le centre de tests logiciels Volvo abritera 500 bancs d'essai et environnements de tests numériques

ouvre un nouveauen Suède.La nouvelle génération de voitures électriques Volvo estLe SUV EX90, le fer de lance de la marque suédoise, et le Volvo EX30, le petit SUV de la gamme Volvo, font l'objet d'grâce à desDans le cadre de cette stratégie, Volvo investit dans sesLe centre de tests de logiciels à Göteborg (Suède) vient étendre laà tous les niveaux de la marque suédoise.D'une superficie d'environ 22 000 m² et représentant un investissement initial d'environ 25,8 millions d'euros, le centre de tests de logiciels de Göteborg est le nouveau fleuron du réseau de centres d'ingénierie et de pôles technologiques de Volvo à travers le monde.L'entreprise suédoise exploite également des centres de test de logiciels à Lund (Suède), et à Shanghai (Chine).L'industrie automobile évolue rapidement.La voiture Volvo du futur est électrique. Avec sonfaisant appel à des logiciels internes, elle s'améliore constamment au fil du temps grâce à des mises à jour logicielles régulières effectuées à distance.La voiture Volvo du futur se vend de plus en plus en ligne.Le développement interne de logiciels et les tests associés sont essentiels pour Volvo.« Il s'agit d'une installation de pointe qui sera le centre de nos activités mondiales de test et de validation de logiciels » a déclaré Anders Bell, responsable mondial de la recherche et du développement de Volvo Cars. « Les développeurs de tous nos sites d'ingénierie et de nos pôles technologiques dans le monde entier peuvent effectuer des tests logiciels à distance, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Je suis convaincu qu'avec ce nouveau centre de tests, nous avons établi de nouveaux standards pour l'industrie automobile ».Le centre de tests de logiciels emploiera dans un premier temps une centaine de personnes.Il est prévu d'en employer 200 de plus lorsque le centre de tests fonctionnera à plein régime.À terme, le site abritera environ, contre près de 200 actuellement.Le site de Göteborg travaillera en étroite collaboration avec les autres centres d'ingénierie de Volvo dans le monde qui jouent un rôle central dans le développement de logiciels.« Nos ingénieurs logiciels, dont le nombre ne cesse de croître, travaillent sur une grande variété de défis passionnants » déclare Alwin Bakkenes, responsable mondial de l'ingénierie logicielle de Volvo Cars. « Notre but est d'accélérer notre capacité à innover en développant des logiciels dans des domaines clés pour Volvo Cars : technologies de sécurité essentielles fondées sur notre compréhension approfondie des causes des accidents, algorithmes de perception et d'assistance au conducteur, logiciels pour la conduite autonome du futur ».Parmi les autres défis à relever en matière d'ingénierie logicielle, Volvo Cars devraet soutenir tous ses travaux de développement à travers l'analyse de données.Outre les sites de Cracovie (pôle technologique axé sur les logiciels en projet) et de Singapour (pôle technologique), Volvo exploite des pôles technologiques à Stockholm et à Lund (Suède), ainsi qu'à Bangalore (Inde). L'entreprise suédoise dispose également de centres d'ingénierie à Shanghai, en Chine, et à Göteborg, en Suède.