Le point de vente JLR prend la forme d'une maison des marques Range Rover, Defender et Discovery

JLR ouvre le premier point de vente selon la vision des Maisons de Marque.Le point de vente, situé au Vietnam, offre une expérience immersive où le visiteur peut explorer le monde de chacune des marques du groupe automobile JLR :Situé dans le beau quartier de Long Bien à Hanoï, l'espace de vente permet d'explorer l'ADN des différentes marques, dans desqui se mélangent tout en amplifiant le caractère de chacune.L'espace de vente JLR de Hanoï est l'occasion de concrétiser lade JLR.L'extérieur qui respecte les fondements du design moderniste, se connecte aux espaces intérieurs à travers des surfaces et des matériaux nets et épurés.Le concept d'attirance en cascade place les visiteurs au cœur de l'expérience de la marque grâce à une approche détendue et raffinée.Le concept d'attirance en cascade, dans le monde du luxe moderne de JLR, défie les conventions d'un show-room automobile.Le sentiment d'ouverture, l'absence de barrières et l'atmosphère relaxante donnent l'impression d'un luxueux écrin, proche d'une boîte à bijoux.Un espace salon situé au centre du rez-de-chaussée ouvre sur les pavillons des marques, où Range Rover, Defender et Discovery présentent leurs identités individuelles.James Hagger, Retail Design Director JLR, explique: "À l'image des jardins de sculptures, les automobiles sont présentées ici comme des œuvres d'art."Le lieu de vente de Hanoï est entouré de bureaux et de résidences de grand standing.Le Vietnam est l'un des pays du Sud-Est Asiatique où le marché du luxe croît le plus vite.Parmi toutes les concessions JLR du monde, c'est le premier point de vente de luxe moderne conçu de cette façon.L'installation JLR de 1700 mètres carrés matérialise une conception sur mesure ainsi qu'une ambiance graphique dédiées.