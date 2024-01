Les ventes mondiales de Kia atteignent 3,1 millions d'unités en 2023

Lesont atteint(3 085 771 véhicules) en 2023, enregistrant ainsi uneet unKia avait établi son précédent record de ventes annuelles en, avec un total de 3 038 552 véhicules écoulés, dont 2 573 352 sur les marchés étrangers et 465 200 en Corée du Sud.En 2023, la marque Kia a enregistré des ventes annuelles recordEn Corée du Sud, les ventes de Kia ont atteint 563 660 unités (pour 541 068 véhicules en 2022) , soit une hausse de 4,6%.Les ventes de Kia sur les marchés hors Corée du Sud ont progressé de 6,7% en 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre 2 516 383 unités (pour 2 362 551 voitures en 2022).Par modèle, lese classe en tête des ventes de la marque coréenne au niveau mondial avec 523 502 unités vendues, suivi duavec 344 013 unités écoulées et leavec 242 892 unités.Le record de ventes annuelles de la marque Kia s'explique par le lancement de nouveaux modèles tels que le SUV Sorento , la berline K5, le monospace Carnival ainsi que le grand SUV familial électrique Kia EV9 et par l'augmentation de la production et de l'offre de véhicules grâce à la résolution progressive des pénuries de semi-conducteurs.Ventes en Corée du Sud: 563 660 (plus 4,6%)Ventes hors Corée du Sud: 2 516 383 (plus 6,7%)Ventes mondiales: 3 085 771 (plus 6,3%)Les chiffres de vente de Kia sont basés sur les ventes aux distributeurs.