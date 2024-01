Rolls-Royce a livré 6 032 véhicules de luxe dans le monde en 2023

La marquea livré(berlines et tout-terrains) dans le monde en 2023 (voitures dont le prix net excède 250 000 euros).Par rapport à 2022 (6 021 véhicules), la marque anglaise voit ses volumes de ventes progresser de 0.2% et atteindre unLa marque de luxe de Goodwood a enregistré les résultats de ventes annuelles les plus élevés jamais enregistrés en 119 ans d'histoire de la marque: c'est la seconde fois dans son histoire que Rolls-Royce vend plus de 6 000 voitures de luxe sur une année.L'année a été marquée par le lancement du Rolls-Royce Spectre électrique en fin d'année 2023. Les délais de livraison du Spectre électrique sont désormais de l'année 2025.Le Cullinan est le premier modèle Rolls-Royce dans le monde devant la Ghost et la Phantom.La marque Rolls-Royce est distribuée dans près de 50 pays.2003: 3002004: 7922005: 7962006: 8052007: 1 010 2008 : 1 2122009: 1 0022010: 2 7112011: 3 5382012: 3 5752013: 3 6302014: 4 0632015: 3 7852016: 4 0112017: 3 3622018: 4 107 2019: 5 1522020: 3 7562021: 5 5862022: 6 0212023: 6 032