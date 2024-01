La marque Volkswagen a livré 4,87 millions de véhicules dans le monde en 2023

a livrédans le monde enLa marque allemande Volkswagen voit ses volumes de ventessur l'ensemble de l'année 2023 par rapport à 2022, année affectée par des contraintes sur la chaîne logistique.La marque allemande Volkswagen voit ses volumes de ventesLa marque Volkswagen a livré 4,87 millions de véhicules particuliers en 2022, toutes motorisations confondues, pour 4,56 millions de véhicules particuliers en 2022, 4,897 millions de véhicules particuliers en 2021, 5,33 millions en 2020, 6,28 en 2019, 6,24 millions en 2018, 6,23 millions en 2017, 5,99 millions en 2016, 5,82 millions en 2015 et 6,12 millions en 2014.La part desdans les livraisons totales de Volkswagen (54,2 %) reste très élevée, en hausse de 14,9 % par rapport à 2022.Aux États-Unis, plus de 81 % des Volkswagen vendues étaient des SUV.En Europe, le T-Roc est le SUV le plus vendu de Volkswagen : le modèle a établi un record de livraison en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Turquie.La Polo reste l'une des voitures les plus populaires de Volkswagen : au Brésil, plus de 110 000 exemplaires ont été livrés, ce qui constitue un record.En Allemagne, le nombre de Polo livrées était d'environ 33 500 , soit 44,1 % de plus que l'année précédente.La demande de modèles électriques Volkswagen a également connu une hausse : Volkswagen a livré environdans le monde en 2023, ce qui correspond à une augmentation de 21,1 % par rapport à l'année 2022.Les marchés de la marque Volkswagen les plus importants en termes de ventes de voitures électriques ont été la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, la France, la Norvège et la Belgique.En Allemagne, 30 000 modèles ID.4 ont été livrés (en augmentation de 62,9 %).La "voiture mondiale" entièrement électrique de Volkswagen a été bien accueillie aux États-Unis avec 38 000 exemplaires de l'ID.4 livrés, ce qui correspond à une augmentation de 84,2 % par rapport à 2022.La compacte électrique ID.3 a progressé en Chine : plus de 75 000 exemplaires y ont été livrés en 2023, soit une augmentation de plus de 200 % par rapport à l'année précédente.