Les ventes mondiales de Seat atteignent 288 400 véhicules en 2023

La marque espagnole du groupe Volkswagen a venduPar rapport à 2022 (232 700 voitures), la hausse s'élève à 24,0%.Par rapport à 2021 (391 200 voitures), la baisse atteint 26,2%.Par rapport à 2020 (399 600 voitures), la baisse atteint 27,8%.Par rapport à 2019 (549 400 voitures), la baisse atteint 47,50%.La marque Seat avait réalisé les volumes de ventes les plus élevés de son histoire enLa marque Seat avait indiquée début 2023 avoir été confrontée à une rupture de stock de pièces essentielles et avoir pris la décision stratégique de donner la priorité aux modèles Cupra, plus rentables, plutôt qu'aux modèles Seat, au cours de l'année 2022.Laa conservé sa position de modèle le plus vendu de la marque (89 000 unités ; en hausse de 25,3% par rapport à 2022 / 71 000 véhicules), suivie de la(77 700 unités ; en hausse de 51,5 % par rapport à 2022 / 51 300 véhicules), et du(66 800 unités ; en hausse de 38,5 % par rapport à 2022 / 48 200 véhicules).Les marchés les plus importants de Seat ont été l'Espagne (59 700 unités ; en hausse de 21,2 % par rapport à 49 200 véhicules en 2022), l'Allemagne (56 800 unités ; en hausse de 21,2 % par rapport à 46 900 unités en 2022), le Royaume-Uni (32 100 unités ; en hausse de 44,8 % par rapport à 22 200 unités en 2022), la France (18 100 unités ; en hausse de 30,0 % par rapport à 13 900 unités en 2022) et le Mexique (14 600 unités ; en hausse de 92,6% par rapport à 2022).