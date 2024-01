Les ventes mondiales d'Audi atteignent 1 895 240 véhicules en 2023

Livraisons Audi Cumul annuel 2023 Cumul annuel 2022 Evolution 2023/2022 Monde 1 895 240 1 614 231 17.4 % Europe 747 619 624 498 19.7 % - Allemagne 252 060 214 678 17.4 % - Royaume-Uni 137 489 110 193 24.8 % - France 49 803 44 098 12.9 % - Italie 66 578 55 889 19.1 % - Espagne 40 761 35 245 15.7 % Etats-Unis 228 550 186 875 22.3 %

Mexique 13 109 9 905 32.3 % Brésil 6 642 5 587 18.9 % Chine Continentale Hong Kong 729 042 642 548 13.5 %

Lesprogressent depour atteindre(pour 1 614 231 véhicules en 2022, 1 680 512 véhicules en 2021, 1 692 773 véhicules en 2020 et 1 845 550 véhicules en 2019).Audi expliquait le faible volume total de livraison de l'année 2022 (1,61 million de véhicules) par des goulots d'étranglement prolongés et des défis majeurs sur la chaîne logistique.Grâce en partie à l', Audi a pu mieux répondre à la demande accrue pour les modèles de sa gamme en 2023.En 2023, Audi a augmenté ses livraisonset a affiché une croissance supérieure à celle du marché global.En Europe, environ 748 000 véhicules (en hausse de 20 %) ont été livrés malgré un environnement de marché difficile.Audi a renforcé sa solide position en Allemagne, en augmentant les livraisons sur le marché domestique de la marque de plus de 17 % pour atteindre plus de 252 000 véhicules.Audi a enregistré un record de ventes aux États-Unis avec 229 000 livraisons (en hausse de 22 %).Audi a enregistré une augmentation des livraisons sur le marché chinois. La marque d'Ingolstadt a livré un total de plus de 729 000 véhicules en Chine et à Hong Kong, soit une augmentation de plus de 13 % par rapport à l'année précédente.Sur les autres marchés du monde, Audi a livré environ 190 000 véhicules (en hausse de 19 %) en 2023. Parmi ces marchés, l'Argentine (en hausse de 109 %), l'Inde (en hausse de 90 %), le Mexique (en hausse de 32 %) et l'Australie (en hausse de 29 %) ont connu une forte croissance.Les modèles(332 000 unités),(267 000 unités) et(237 000 unités) ont été particulièrement populaires.La demande pour less'est élevée à plus de 178 000 véhicules (en hausse de 51%).La demande a été particulièrement forte pour l'(en hausse de 112 %).Audi Sport a livré environ 48 000 véhicules hautes performances dans le monde entier, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente.