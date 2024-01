Skoda réalise des ventes annuelles mondiales de 866 800 véhicules en 2023

Zones géographiques Livraisons 2023 Livraisons 2022 Variation 2023/2022 Europe 712 000 véhicules 574 800 véhicules en hausse de 23,9% Europe de l'Ouest 480 100 véhicules 377 000 véhicules en hausse de 27,4% -Allemagne 157 800 véhicules 134 300 véhicules en hausse de 17,6% -Royaume-Uni 70 300 véhicules 49 600 véhicules en hausse de 41,8% Europe Centrale 185 000 véhicules 148 000 véhicules en hausse de 25,1% -République tchèque 87 800 véhicules 71 200 véhicules en hausse de 23,4% Europe de l'Est 46 800 véhicules 49 900 véhicules en baisse de 6,2% Inde 48 800 véhicules 51 900 véhicules en baisse de 5,8%

Chine 22 800 véhicules 44 600 véhicules en baisse de 48,9% Taiwan 10 000 véhicules 6 600 véhicules en hausse de 51,5% Reste du monde 83 200 véhicules 60 000 véhicules en hausse de 38,6% -Turquie 33 600 véhicules 18 500 véhicules en hausse de 81,8% -Israël 14 500 véhicules 13 600 véhicules en hausse de 7,3% Total 866 800 véhicules 731 300 véhicules en hausse de 18,5%

La marque tchèqueenregistre la vente dePar rapport aux 731 300 voitures livrées de l'année 2022, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav augmentent de 18,5%.Par rapport aux 878 200 voitures livrées de l'année 2021, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav baissent de 1,3%.Par rapport aux 1 004 800 voitures livrées de l'année 2020, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav baissent de 13,7%.Par rapport aux 1 242 800 voitures livrées de l'année 2019, les livraisons annuelles mondiales de la marque de Mlada Boleslav baissent de 30,3%.Le constructeur automobile tchèque enregistremalgré un contexte difficile,La baisse des ventes de Skoda est marquée en Chine avec une baisse des ventes de 48,9% (22 800 véhicules vendus).Les livraisons sur le marché indien ont baissé de 5,8% (48 800 véhicules vendus).L'reste le best-seller de Skoda, suivie par le SUV urbainet le SUV de taille intermédiaireLe SUV électrique Enyaq et sa déclinaison Coupé représentent la plus forte hausse de livraisons parmi les modèles (en hausse de 52,1%).Ent, Skoda a livré 480 100 véhicules en 2023, une hausse de 27,4% par rapport à 2022 (377 000 véhicules).L'Allemagne reste le premier marché du constructeur tchèque, avec 157 800 véhicules livrés (en hausse de 17,6% par rapport aux 134 300 véhicules de 2022).En, Skoda a livré 185 000 véhicules en 2023 (en hausse de 25,1% par rapport aux 148 000 véhicules de 2022).Le marché domestique de Skoda, la République Tchèque, a vu ses livraisons progresser de 23,4% avec 87 800 véhicules (71 200 véhicules en 2022).En, le constructeur tchèque a vu ses livraisons s'effondrer pour la seconde année consécutive de 48,9% avec 22 800 unités (44 600 unités en 2022 et 71 200 unités en 2021).En, la marque de Mlada Boleslav enregistre une diminution de ses ventes de 5,8% avec 48 800 véhicules (pour 51 900 véhicules en 2022). L'exercice 2022 était supérieur de 127,7% à celui de 2021 (22 800 livraisons).Dans le reste du monde, le constructeur tchèque enregistre une hausse de ses livraisons de 38,6% en 2023 avec 83 200 unités (60 000 livraisons en 2022). Skoda Octavia (191 900 véhicules; en hausse de 36%) Skoda Kamiq (116 500 véhicules; en hausse de 21%) Skoda Kodiaq (105 900 véhicules; en hausse de 12,1%) Skoda Karoq (100 100 véhicules; en hausse de 14,1%) Skoda Fabia (94 400 véhicules; en hausse de 1,9%) Skoda Enyaq (81 700 véhicules; en hausse de 52,1%) Skoda Superb (67 400 véhicules; en hausse de 10,9%) Skoda Scala (59 200 véhicules; en hausse de 49,8%)Skoda Kushaq (26 600 véhicules; en baisse de 0,6%) en IndeSkoda Slavia (19 900 véhicules; en baisse de 4,9%) en Inde Skoda Rapid (3 300 véhicules; en baisse de 81%) en Chine