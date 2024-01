La marque Alpine a réalisé 4 328 ventes dans le monde en 2023

Pour sa cinquième année pleine de commercialisation, l'enregistreimmatriculations dans le monde en(pour 3 546 ventes en 2022, 2 659 ventes en 2021 et 1 527 ventes en 2020).Les immatriculations de l'Alpine A110 Le(2 693 A110 livrées sur le territoire français) représente l'essentiel des ventes d'Alpine (62%) dans le monde dont le volume de vente reste confidentiel à l'échelle de la planète auto , et cela malgré l'engagement en sport automobile (motorsport et rallye) et une présence en F1 de la marque au A fléché.Fabriquée dans son berceau historique de Dieppe, l'A110 est également vendue en conduite à droite en Grande-Bretagne et au Japon.En 2023, Alpine a poursuivi sa stratégie de développement à l'international avec sa commercialisation dans de nouveaux pays comme Israël et le Maroc.Le réseau de distribution dédiée à la marque tricolore Alpine compte 146 sites dans le monde, répartis principalement en France et en Europe.A l'aube du lancement de la gamme Alpine électrique, l'A110 a multiplié les séries limitées: A110 San Remo 73, A110 R Le Mans et A110 S Enstone Edition).Conçue et fabriquée en France, l'Alpine A110 a été conçue dans les bureaux d'étude du Groupe Renault au Technocentre à Guyancourt et chez Renault Sport aux Ulis.