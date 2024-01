La marque de supercars Lamborghini a livré 10 112 voitures dans le monde en 2023

Le constructeur de supercars de Sant'Agata Bolognesea livréPar rapport à 2022, les livraisons progressent de 10%, confirmant la tendance à la croissance des dernières années.Pour la première fois, la Maison Sant'Agata Bologneseen une seule année.La répartition des véhicules livrés de la marque sportive italienne a été équilibrée dans les trois grandes régions, l'EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) affichant une augmentation de 14 % par rapport à 2022 avec un total de 3 987 voitures, immédiatement suivie par les Amériques avec une augmentation de 9 % (3 465 voitures) et l'APAC (Asie Pacifique) en hausse de 4 % (2 660 voitures).Lesrestent le premier marché des de supercars Lamborghini avec 3 000 voitures livrées, suivis par l'Allemagne (961 voitures), la Chine continentale, Hong Kong et Macao (845 voitures), le Royaume-Uni (801 voitures), le Japon (660 voitures), le Moyen-Orient (496 voitures), la Corée du Sud (434 voitures), l'Italie (409 voitures), le Canada (357 voitures), l'Australie (263 voitures), la France (255 voitures y compris Monaco), la Suisse (211 voitures), Taïwan (131 voitures) et l'Inde (103 voitures).En termes modèles, le Super(6 087 véhicules livrés) est suivi de l', dont 3 962 voitures ont été livrées.