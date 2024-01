La plateforme STLA Large de Stellantis permet une autonomie de plus de 800 km

Ladeest conçue pour lesLa plateforme a été conçue pour couvrir unde véhicules à propulsion électrique d'unetotale comprise, d'unetotale compriseet d'uncompris entreLa flexibilité de la plateforme STLA Large permet de d'accueillirde plusieurs marques, constituant le cœur du marché automobile mondial.La plateforme STLA Large offre un niveau inédit de performances chez Stellantis, notamment l', l'efficacité de la, des qualités dynamiques et laLa plateforme STLA Large sera d'abord utilisée sur le marché nord-américain pour les marques Dodge et Jeep , suivies par d'autres marques telles qu'Alfa Romeo, Chrysler et Maserati Huit véhicules Stellantis conçus sur la plateforme STLA Large seront lancés entre 2024 et 2026.Les modèles offriront les avantages de la propulsion électrique, tels qu'une réponse instantanée du couple combinée à l'absence d'émissions.La plateforme STLA Large est conçue avec un ensemble de composants de base associé à des processus de fabrication pouvant être déployésLa plateforme STLA Large sera déployée dans plusieurs usines en Europe et en Amérique du Nord et sera disponible dans des variantes multi-énergies, y compris hybride et à combustion interne.La flexibilité inhérente à la plateforme permet d'ajuster les dimensions totales d'empattement, de longueur, de largeur, de hauteur ainsi que la garde au sol.Divers modules de suspension et de berceaux pour le groupe motopropulseur peuvent être utilisés.Les ingénieurs peuvent ajuster des caractéristiques clés, telles que la distance entre l'essieu avant et le pied conducteur, le porte-à-faux avant et arrière ou le plancher de l'habitacle.Utilisant des matériaux avancés à haute résistance, la plateforme STLA Large est optimisée en termes de poids et de rigidité. Les composants de la plateforme sont conçus de manière à optimiser l'espace intérieur utilisable et la capacité de chargement. Les principaux éléments de confort et de performance, telles que la climatisation, la direction, l'assistance au freinage et la propulsion, sont conçus pour réduire la consommation d'énergie.La flexibilité comprend les systèmes de propulsion de la plateforme monocoque.La plateforme STLA Large est conçue comme une plateforme native BEV native avec l'option offrant des architectures électriques deLes(EDM) qui intègrent le moteur, le convertisseur de puissance et le réducteur de vitesse peuvent être configurés en traction avant, en propulsion arrière et en traction intégrale.L'onduleur de puissance utilise la technologie des semi-conducteurs au carbure de silicium pour minimiser les pertes de puissance.Les performances du système de propulsion peuvent être améliorées pendant la durée de vie du véhicule grâce à desLa plateforme STLA Large offre la possibilité de configurer la transmission avec l'activation des différentiels à glissement limité ou la déconnexion des trains roulants afin d'améliorer l'efficacité et l'autonomie.La plateforme STLA Large a le potentiel de supporter une puissance capable de dépasser celles des actuelles motorisations V8 Hellcat.La plateforme intègre des packs de batteries d'une capacité énergétique comprise entre 85 et 118 kilowattheures (kWh).La plateforme STLA Largeet est conçue pour accepter les futures technologies de stockage d'énergie lorsqu'elles seront prêtes à être produites.La première génération de composants de propulsion permet uneLa charge rapideà la batterie de 800 volts.La plateforme STLA Large prend également en charge leset àLa souplesse de conception comprend des configurations transversales et longitudinales de montage du moteur, compatibles avec tous types de transmissions de la traction avant à la propulsion arrière en passant par les 4 roues motrices (FWD/RWD/AWD).La plateforme STLA Large est la, qui constitueront la base des produits futurs de l'entreprise.Les quatre plateformes mondiales BEV de Stellantis (Small, Medium, Large et Frame) sont conçues et fabriquées pour des cycles de vie étendus grâce à l'interchangeabilité de la chimie des modules de batterie, des EDM, des onduleurs de puissance et du logiciel de commande.La plateforme STLA Large porte les nouvelles générations de technologies électrique et software de Stellantis à travers STLA Brain, STLA SmartCockpit et STLA AutoDrive.Longueur totale : 4 764-5 126 mmLargeur totale : 1 897-2 030 mmPlage d'empattement : 2 870-3 075 mmPlage de garde au sol : 140-288 mmDiamètre maximal des pneus : 858 mm